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地鐵站被4少女圍毆搶劫！美國阿嬤急中生智「靠1招反擊」保住財物
美國紐約地鐵站元旦發生暴力事件，一名71歲婆婆在地鐵站遭到4名少女搶劫，反抗時遭到對方圍毆，婆婆急中生智抓住2名少女的頭髮，制服對方同時保住財物。最終疑犯全部落荒而逃。
《紐約郵報》引述警方表示，1月1日下午6時在布魯克林霍伊特街站（Hoyt Street）發生暴力事件。71歲的羅莎（Linda Rosa）剛下地鐵，從閘門離開去教堂的路上遭到襲擊。
當時一名女子上來搶羅莎的錢包，另一人一拳打中羅莎臉部，擊飛她的眼鏡，還想搶走她的物品，最終抓起一個裝有身份證和病例的小袋子。
羅莎只好與一個女孩纏鬥，過程中摔倒並遭踢一腳，她趕緊站起來、一把抓住女孩的頭髮並纏在右手上，往下拉住其腦袋。另一人見狀，丟下小袋子朝她衝來，羅莎再施展同一招，以左手纏住第二人的頭髮，用力壓制兩人。她大呼求救，過了一會才放手，最後女孩們在羅莎威脅報警下，狼狽跑出車站。
事後羅莎前往原來要去的教堂，工作人員幫她打911報警，將其送到醫院。紐約市警察局公布事發時的閉路電視影像，稱4名疑犯仍在逃。
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文章授權轉載自《香港01》
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