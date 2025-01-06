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電影暴力情節激增 「謀殺詞彙」傷健康

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項調查指出，近7%的英語電影中含有「kill」或「murder」等動詞，而角色對話也更多使用「謀殺詞彙」。（Photo by Maxim Hopman on Unsplash under C.C License）
一項調查指出，近7%的英語電影中含有「kill」或「murder」等動詞，而角色對話也更多使用「謀殺詞彙」。（Photo by Maxim Hopman on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

電影充斥暴力謀殺情節，恐影響健康並增加攻擊行為！一項調查指出，近7%的英語電影中含有「kill」或「murder」等動詞，而角色對話也更多使用「謀殺詞彙」，並反映出電影情節中的負面形象。對此，專家擔心恐傷害觀眾的身心健康，尤其兒童更需要多加留意。

謀殺詞彙比例增加

每日電訊報》報導，俄亥俄州立大學研究團隊分析1970年至2020年間約16萬部英語電影的角色對話，結果發現，近7%的電影對話中含有以「kill」或「murder」為字根的動詞，其中，這50年間「謀殺詞彙」的比例從0.21%增加至0.37%。

此外，不論是犯罪電影或非犯罪電影，男性角色所使用的謀殺詞彙都有提升，但女性角色僅在非犯罪電影中才有提升。再者，排行榜電影中的槍支暴力行為也增長超過一倍。

衛報》指出，該研究團隊擔心這將會對人們造成健康問題。俄亥俄州立大學傳播學教授布希曼表示，儘管成年人可以自主分辨，但兒童卻更容易受到電影中負面行為影響，尤其暴力謀殺情節將增加攻擊行為的發生機率，並會使觀眾對他人的痛苦變得麻木。

殺戮暴力影響大

事實上，觀看暴力情節是否會對觀眾產生影響眾說紛紜。研究顯示，年輕人接觸媒體的暴力行為會變得更具攻擊性，兒童則容易產生反社會傾向。然而，也有科學家認為，暴力電影是否助長現實生活中的攻擊行為，將取決於觀眾是否已有暴力傾向。

馬里蘭大學資訊學院研究員福圖希強調，電影試圖爭奪觀眾的注意力，而暴力是最能有效吸引觀眾的元素之一，尤其電影對話中提及謀殺的頻率不僅高於現實生活，並正持續增加中。

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