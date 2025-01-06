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印尼提供免費午餐給各校學童 預計8200萬人受惠

中央社／ 雅加達6日專電

印尼免費營養餐食計畫今天啟動，全國26個省份共190個廚房將提供免費午餐給各校學童，目的是減緩學童發育遲緩問題。該計畫是總統普拉伯沃的競選承諾之一，將分階段實施，預計最終將有8200萬人受惠。

印尼總統府通訊辦公室主任哈桑（Hasan Nasbi）昨晚透過新聞稿表示，「相當感激，不需等到（總統就任）100天，在普拉伯沃（Prabowo Subianto）就任第78天就能實施免費營養餐食計劃」。

哈桑透露，國家營養局指出，有190個中央廚房已準備好投入計畫，這些機構遍佈全國26個省份，範圍涵蓋雅加達特區、爪哇地區、加里曼丹地區、亞齊省、蘇拉威西省、巴布亞省、峇里島和萬丹省等。

他指出，預計直至1月底將有937個中央廚房投入免費營養餐食計畫，並根據各地區的準備狀況分階段實施。另外，企業對該計畫也展現極大興趣，目前已有140間中小微型企業成為計畫供應鏈中的一環，未來預計會有很多企業投入。

印尼合作社部長布迪（Budi Arie Setiadi）今天赴雅加達東區的安卡薩（Angkasa）5號小學，視察免費營養餐食計畫首日實施狀況，並對實施狀況表示滿意。

安卡薩5號小學今早提供的餐食包括米飯、照燒雞、青菜和香蕉。

布迪接受媒體聯訪時強調，所有食材都是印尼在地生產，不使用進口糧食。而當被問及早餐中為何沒有牛奶時，他則回答說，「今天仍在試驗階段，明天就會有牛奶」。

布迪強調，牛奶是免費營養餐食的菜單項目之一，東爪哇等地的乳製品合作社將會穩定供應牛奶。

安卡薩5號小學老師拉瑪特（Rahmat）告訴中央社，希望能藉由免費營養餐食計畫，提高孩童對學習的熱忱。他指出，過去學童都是自行攜帶食物到學校，每個人的菜色都不同，如今大家的菜色一致，孩子應會更願意吃飯。

小學二年級的阿爾亞迪（Aryandi）說：「她最喜歡蔬菜和雞肉，因為肉能讓我們變強壯，蔬菜則會讓我們更聰明。」另一名學生瑞齊（Muhammad RazieKatala）則說，若要從雞肉、蔬菜和香蕉中做選擇，他最喜歡雞肉。

印尼免費營養餐食計畫首年預算為71兆印尼盾（約新台幣1455億元），每份午餐的預算訂為1萬印尼盾。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天引述國家營養局局長達當（Dadan Hindayana）的說法報導，計畫第一階段將實施至3月，到時共300萬人受惠，接著再逐步擴大實施，目標是年底時能惠及1700萬人。直至2029年，普拉伯沃的最後一年任期時，免費營養餐食計劃預計能讓包括孕婦在內共8200萬人受惠。

印尼媒體今天大篇幅報導免費營養餐食計畫，並稱印尼將進入「全新時代」，大部分的民眾也相當支持，但雅加達郵報（Jakarta Post）日前報導，該計畫在試辦階段已出現許多問題，如餐飲業者遭詐欺、家長遭另收餐費以及菜單不一致等。

另外，也有學者認為該措施倉促上路，試辦時間過短。對此，國家營養局強調，一切都在掌控中。

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