殘疾爸爸育3小孩失業1年！為領百萬保險金自殘左眼 被控詐騙慘了

為了詐保險，他竟然選擇自殘？馬來西亞1名有殘疾的中年漢，與妻子育有3名子，但他已失業，因不忍妻子獨力承擔家中開銷，決定自殘左眼，企圖騙取100萬令吉（約新台幣781萬元）的保險金，被揭穿後面臨《欺騙罪》以及《企圖犯罪》2項控罪。

案件於2024年12月30日開審，涉事男子於庭上拒絕認罪，他的代表律師則請求法官體恤其被告是殘疾人士，加上調查期間有盡力配合警方要求，法官最後准許他以1萬令吉（約新台幣7萬8千元）以及1位擔保人，獲准保釋候審；案件將於2025年2月20日再審。

失業爸爸有殘疾 為領百萬保險金自殘左眼

綜合馬來西亞媒體報導，當地1名52歲男子為領取逾百萬保險金，涉嫌自殘眼睛被提告。涉事男子Tan Kok Guan（譯音：陳國源）是殘疾人士，與妻子共育有3名孩子。他自2023年起失業至今，家中所有開銷均交由妻子負擔，另外他同時患有心臟病以及曾中風，於是想到透過自殘左眼，以向保險公司提出索償。

成功遊說保險公司就賠償金額匯款

陳男被指於2023年6月8日及7月20日，在北海市甘榜牙也故意自殘左眼，並向保險公司申請索取100萬令吉的賠償金，其間他成功遊說保險公司把約4,154元令吉（約新台幣3萬2）賠償金額匯入其的銀行戶口。陳男目前分別面控2項控罪，當中包括刑事法典內第420條《欺騙罪》，以及第511條《企圖犯罪》。

被告否認《欺騙罪》及《企圖犯罪》

案件於2024年12月30日在北海法庭開審，陳男聆聽翻譯員以中文宣讀控狀後，拒絕承認控罪，其代表律師Yaw Xin Ying（楊詩盈）則請求法官體恤被告作為殘疾人士，以及對方有完全配合警方的調查工作，以以上2點作求情因素，盼能降低陳男保釋金額。

被告獲准保釋 案件擇日再審

法官經斟酌後，允許陳男以1萬令吉以及1位擔保人，獲准保釋候審。被告欺騙罪若罪成，可被判監禁不少於1年及不多於10年，兼要面臨鞭刑以及罰款；另外企圖犯罪罪成，其最高刑罰不得超過有關犯罪最長監期的一半，該案將於2025年2月20日再審。

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文章授權轉載自《香港01》