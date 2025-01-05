快訊

顯著成長...鴻海去年全年營收創歷史新高紀錄 三大業務帶動

影／合歡山入夜積雪中！武嶺、松雪樓雪霰狂飄 上山須掛雪鏈

全台急凍！2波冷氣團明起接力報到 「先乾後濕」恐現8度低溫

日本年假「連放9天」今收假！成田機場現收假高峰 5萬多人返抵國門

中央社／ 東京5日專電
日本部分民眾最多可放到9天的新年假期（日本稱年末年始）休至今天，位於千葉縣的成田國際機場出現收假高峰，今天在海外過年度假返抵成田機場的日本民眾約有5萬多人。圖為旅客聚集在東京東部成田國際機場的報到櫃檯。美聯社資料照
日本部分民眾最多可放到9天的新年假期（日本稱年末年始）休至今天，位於千葉縣的成田國際機場出現收假高峰，今天在海外過年度假返抵成田機場的日本民眾約有5萬多人。圖為旅客聚集在東京東部成田國際機場的報到櫃檯。美聯社資料照

日本部分民眾最多可放到9天的新年假期（日本稱年末年始）休至今天，位於千葉縣的成田國際機場出現收假高峰，今天在海外過年度假返抵成田機場的日本民眾約有5萬多人

成田機場今天有很多從亞洲、歐洲飛抵的班機載著許多到海外過年的日本民眾返抵國門，機場可看到很多人攜家帶眷推著大行李箱，或是用推車載著高爾夫球球具等。

成田空港（機場）公司表示，今天是在海外過年的民眾返國的高峰，今天（5日）這一天估計約有5萬多人搭機回到成田機場。

很多日本民眾最長可休9天（從上個月28日至今天），所以前往美國夏威夷、關島等度假勝地，或者是到台灣、東南亞等地旅遊的日本民眾多。

台日混血的日本藝人渡邊直美昨天在Instagram表示，「年末年始去了台灣一趟！和我表姊及表姊女兒見面，我們長得像嗎？」她上傳了與表姊及表姊女兒3人的合照。

她還表示，「跨年倒數時在有名的101大樓看煙火秀，還吃了很多好吃的，開懷大笑，真的是太棒了。謝謝台灣」。渡邊的粉絲留言回應表示，「3人照片很漂亮」、「煙火超豪華」、「看起來很快樂」。

多人 成田機場 日本

延伸閱讀

賺翻了？大陸攝影師僅花逾15萬 竟在日本北海道「撿漏」買下大房子

日本本季最早開花！沖繩櫻花較往年提早11天綻放 氣象台估原因

200輛計程車包圍高雄機場！運將高喊：開放非機場計程車接送乘客

甜不辣源自日語「天婦羅」 蔡正元曝：真正來源地非日本

相關新聞

日本年假「連放9天」今收假！成田機場現收假高峰 5萬多人返抵國門

日本部分民眾最多可放到9天的新年假期（日本稱年末年始）休至今天，位於千葉縣的成田國際機場出現收假高峰，今天在海外過年度假...

新加坡假結婚氾濫！涉及非法人數增加「最高恐挨罰24萬」 移民局嚴查

新加坡境內外籍人士多，星媒報導，去年1月至9月逮捕32名涉假結婚的非法人士，是2023年同期的8倍。當局表示嚴正看待假結...

馬來西亞度假悲劇…全家在酒店泳池戲水 父做1事回來驚見10歲兒溺斃

年末全家人一起到酒店度假，詎料首天就發生悲劇！馬來西亞有爸爸帶一家人到當地酒店度假，當辦完入住手續後，家人就迫不及待一起到酒店泳池暢泳…

日本本季最早開花！沖繩櫻花較往年提早11天綻放 氣象台估原因

日本沖繩氣象台今天宣布，那霸市末吉公園內的山櫻花（又名緋寒櫻）已開花，相較往年提早11天、也比去年提早8天，是全日本本季...

加拿大3.5萬人露宿 25%長期以帳篷為家

加拿大有愈來愈多人面對無家可歸的難題，根據統計，人數達3.5萬人，其中約20%至25%被迫長期以帳篷為家，但聯邦政府沒有...

豐洲市場新年首拍 4142萬黑鮪魚創統計史次高價

日本東京豐洲市場今天依慣例舉行新年首度拍賣，來自青森縣大間港的276公斤重黑鮪魚以2億700萬日圓（約新台幣4142萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。