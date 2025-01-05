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新加坡假結婚氾濫！涉及非法人數增加「最高恐挨罰24萬」 移民局嚴查

中央社／ 新加坡5日專電
星媒報導，去年1月至9月逮捕32名涉假結婚的非法人士，是2023年同期的8倍。當局表示嚴正看待假結婚案件，一旦假結婚罪成，可處最高新幣1萬元（約新台幣24萬元）罰款，或最長10年監禁，或兩者兼施。情境示意圖。圖／Ingimage
星媒報導，去年1月至9月逮捕32名涉假結婚的非法人士，是2023年同期的8倍。當局表示嚴正看待假結婚案件，一旦假結婚罪成，可處最高新幣1萬元（約新台幣24萬元）罰款，或最長10年監禁，或兩者兼施。情境示意圖。圖／Ingimage

新加坡境內外籍人士多，星媒報導，去年1月至9月逮捕32名涉假結婚的非法人士，是2023年同期的8倍。當局表示嚴正看待假結婚案件，一旦假結婚罪成，可處最高新幣1萬元（約新台幣24萬元）罰款，或最長10年監禁，或兩者兼施。

聯合早報報導，新加坡移民與關卡局提供當地媒體的最新數據顯示，2024年1月至9月共有32人因涉及假結婚被捕，為2023年同期的4人的8倍。2023年和2022年全年則分別為8人和9人。

移民局情報司高級助理司長吳偉傑在報導中表示，被捕人數上升是因為當局加強了執法力道，偵破疑似由犯罪集團促成的假結婚安排。

多數涉及假結婚的為外籍女子，吳偉傑表示，一般外籍人士假結婚的目的，是為了取得資格或證件，以便在新加坡居留，至於參與假結婚的新加坡男子，則多數是為了獲得金錢報酬。移民局嚴正看待假結婚案件，當局透過多種途徑收集相關情報，並展開執法行動，各服務中心的工作人員在處理證件申請作業時，若發現可疑情況，將會把申請轉交執法部門進一步調查核實。

報導指出，1月至9月的數據已反映疫情結束後，假結婚問題有捲土重來的趨勢。2018年和2019年新加坡分別有32人和15人因假結婚相關罪行被定罪。

2024年6月移民局宣布偵破6年來規模最大的假結婚集團，逮捕7名新加坡男子和6名越南女子。這些女子向犯罪集團支付高達新幣2萬多元的費用，換取與新加坡男性公民假結婚，還被安排在濱海灣金沙和聖淘沙各酒店宴會廳舉行「婚禮」、掩人耳目。

外來工作者人數增加，新加坡總人口數去年首次突破600萬。報導指出，在新加坡一旦假結婚罪行成立，可處最高新幣1萬元罰款，或最長10年監禁，或兩者兼施。

假結婚 新加坡 移民 罰款

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