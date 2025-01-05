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日本本季最早開花！沖繩櫻花較往年提早11天綻放 氣象台估原因

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本沖繩氣象台今天宣布，那霸市末吉公園內的山櫻花（又名緋寒櫻）已開花，相較往年提早11天、也比去年提早8天，是全日本本季最早開花的地方。櫻花、賞櫻示意圖。圖／AI生成
日本沖繩氣象台今天宣布，那霸市末吉公園內的山櫻花（又名緋寒櫻）已開花，相較往年提早11天、也比去年提早8天，是全日本本季最早開花的地方。櫻花、賞櫻示意圖。圖／AI生成

日本沖繩氣象台今天宣布，那霸市末吉公園內的山櫻花（又名緋寒櫻）已開花，相較往年提早11天、也比去年提早8天，是全日本本季最早開花的地方。

日本沖繩時報報導，相關人員確認末吉公園內的櫻花標準木已綻放5到6朵，達到開花日的標準。櫻花在夏天形成花蕾後就會進入休眠狀態，之後受到冬天低溫影響才會開花。

沖繩氣象台表示，當地去年12月中旬平均氣溫為攝氏18.1度，較往年低了約0.9度。承辦人員說，可能是去年12月中旬到下旬的低溫導致櫻花提早開花。

日本氣象協會指出，日本氣象廳一般來說都用染井吉野櫻來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻不常見的北海道部分地區則用大山櫻（也稱蝦夷山櫻）、在西南群島用山櫻花作為替代品種進行觀測。

日本 櫻花 沖繩

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