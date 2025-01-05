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日本農漁產品新年拍賣 生海膽、櫻桃標出140萬元及30萬元新高價

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本各地今天針對農漁產品舉行新年首度拍賣，北海道函館產的400公克裝生海膽及山形縣產500公克裝高級品種櫻桃，分別以700萬日圓及150萬日圓成交，雙創統計史新高紀錄。

日本朝日電視台及讀賣新聞報導，東京豐洲市場今天舉行新年首度拍賣，來自北海道函館的400公克裝生海膽，以創統計史上最高價的700萬日圓（約新台幣140萬元）結標。

這盒生海膽是函館產的「紫海膽」，重量約400公克，所存放的漆器外盒上繪有今年生肖蛇的圖案。

生海膽曾在去年新年首拍創下150萬日圓的統計史最高金額，沒想到今年又以700萬日圓大幅改寫新高紀錄。

位於東京都中目黑的一家壽司店透過批發業者標到這盒生海膽。業者安田尚充說，雖然虧本，但想想也沒關係，所以決定出價到700萬日圓，「因為這是最頂級的海膽，希望大家一定要來品嚐」。

這家壽司店將從明天起，以每貫壽司40萬日圓的價格販售這盒生海膽。至於今天以第二高價結標的生海膽也是來自函館，最終成交價格為400萬日圓。

另外，山形縣產的高級櫻桃品種「佐藤錦」今天在山形縣天童市天童青果市場及東京都大田市場舉行新年首度拍賣，結果一盒500公克共68顆裝的佐藤錦櫻桃，在兩處市場都以創統計史新高紀錄的150萬日圓（約新台幣30萬元）結標。

今天標出新高價的兩盒佐藤錦櫻桃，都是由天童市75歲農民花輪和雄所栽培。每顆櫻桃直徑都超過2.5公分，且顏色鮮豔，單純換算每顆價格高達約2萬2000日圓。

全國農業協同組合連合會（JA全農）山形縣本部表示，今天之前的最高結標金額，在天童青果市場是一盒100萬日圓、在大田市場是一盒140萬日圓。

日本 海膽 農民

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