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馬來西亞度假悲劇…全家在酒店泳池戲水 父做1事回來驚見10歲兒溺斃

香港01／ 撰文／李納德
馬來西亞一家人到當地酒店度假，當辦完入住手續後，家人就迫不及待一起到酒店泳池暢泳，但爸爸其後離開去洗澡，一個不留神後，回來時已發現10歲兒子不見蹤影，終發驚見愛兒竟昏迷沉入池底。情境示意圖。圖／Ingimage
馬來西亞一家人到當地酒店度假，當辦完入住手續後，家人就迫不及待一起到酒店泳池暢泳，但爸爸其後離開去洗澡，一個不留神後，回來時已發現10歲兒子不見蹤影，終發驚見愛兒竟昏迷沉入池底。情境示意圖。圖／Ingimage

年末全家人一起到酒店度假，詎料首天就發生悲劇！馬來西亞有爸爸帶一家人到當地酒店度假，當辦完入住手續後，家人就迫不及待一起到酒店泳池暢泳，但爸爸其後離開去洗澡，一個不留神後，回來時已發現10歲兒子不見蹤影，終發驚見愛兒竟昏迷沉入池底，雖救起送院，但當晚宣告不治。

警方將事件列作猝死案，但提醒家長們即時帶子女到游泳戲水也要時刻注意安全，免發生同類悲劇。

馬來西亞傳媒報導，登嘉樓州甘馬挽縣有酒店發行致命意外，年末有1名10歲男童在酒店泳池玩水溺斃。警方透露，上周一（2024年12月30日）晚上近9時接報，有名47歲爸爸報稱兒子在酒店泳池遇溺身亡。

爸爸去洗澡 回頭驚見10歲兒昏迷池底

甘馬挽警區代主任旺莫哈末佳法副警監交代事件詳情，表示涉事家庭來自彭亨，於案發當日下午3時半才到達酒店，一家人計劃歡度假期，他們完成入住手續後便打算享用酒店設備。該名爸爸和家人在下午5時半到泳池戲水，後來他離開去洗澡，回來時察覺不見10歲兒子蹤影，似乎不在泳池內，未幾才驚見兒子昏迷沉到泳池池底，馬上將他救起送院。

男童送到甘馬挽的醫院搶救，直至當晚8點20分宣告不治。警方將事件列猝死案處理，提醒家長帶子女去游泳池戲水時，也要時刻注意孩子的安全，以免發生同類悲劇。

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文章授權轉載自《香港01》

游泳池 溺水 酒店 馬來西亞

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