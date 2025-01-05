快訊

499元「吉伊卡哇」福袋僅5樣糖果貼紙 網友怒：氣到想砸店

柯文哲2014年就帶不明金錢回家？前幕僚嘆內心不勝唏噓…陳佩琪說話了

最不應該放進去的食材？三明治加進「1水果」美味到出乎意料

日本東京市區現零下低溫 較去年提早20天

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本部分地區受輻射冷卻影響天氣相當寒冷，東京市區今天上午最低溫來到攝氏零下0.2度，是本季入冬以來首度出現最低氣溫低於零度的「冬日」，較上季提早20天。

日本氣象協會表示，關東地方等地今天上午都迎來本季最寒冷的一天。東京市區上午6時29分觀測到零下0.2度低溫，是本季首度出現「冬日」；上季第一個冬日出現在去年1月25日，當時氣溫為零下1.1度。

關東地方以西也有不少地方迎接本季最冷的一天，例如廣島市與鳥取市最低溫同為零下0.2度、四國地方的高松市為零下0.1度。

低溫 日本 氣溫

延伸閱讀

京都車站設計者 日本建築巨擘原廣司辭世

兩人就走！清泉崗機場到市區每人350元 有19條「一日遊」可選

2025日本滑雪一日遊！ 適合小資的3組超划算日本滑雪一日遊套票，體驗免裝備滑雪新玩法

東京最長商店街「戶越銀座商店街」詳細介紹~必吃必逛報你知~(下)

相關新聞

豐洲市場新年首拍 4142萬黑鮪魚創統計史次高價

日本東京豐洲市場今天依慣例舉行新年首度拍賣，來自青森縣大間港的276公斤重黑鮪魚以2億700萬日圓（約新台幣4142萬元...

京都車站設計者 日本建築巨擘原廣司辭世

曾設計日本京都車站、札幌巨蛋等世界級地標的日本建築巨擘原廣司3日辭世，享壽88歲，他跨越半世紀的「有孔體」與「浮遊」思想...

財務成功EQ比IQ重要 研究追蹤千名孩童40年給有力佐證

如何培養孩子走向財務成功？一項歷史悠久的兒童發展研究為家長們提供線索。科學家們追蹤1000名兒童長達40年，發現引領成功的「第一指標」：情緒智商（EQ）。可以說，只要父母從小培育孩子這項能力，就絕對不會有錯。研究顯示，EQ是一種技能而非特質，能靠後天學習，但親子專家也表示，培養EQ的方法可能說來容易做來難。

放鷹術表演成新年活動 東京濱離宮庭園湧入遊客

位於日本東京汐留的濱離宮恩賜庭園曾是德川將軍家的御鷹場，現在每逢新年會實施放鷹術（馴鷹術）表演。昨天由諏訪流放鷹術保存會...

AI領域最怪職業 研究捍衛機器人權益

隨著人工智慧（AI）技術逐漸應用在各式工作領域和日常生活當中，AI本身的權益和福祉也成為業者和專業人士的關注焦點。

日本青森縣時隔12年成立豪雪對策本部 當地民眾怨：掃雪沒完沒了

日本東北的青森縣近日下起紀錄性大雪，青森縣知事宮下宗一郎今天表示，「這次的豪雪是災害」，已成立豪雪對策本部協助縣民排除積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。