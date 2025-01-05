日本東京市區現零下低溫 較去年提早20天
日本部分地區受輻射冷卻影響天氣相當寒冷，東京市區今天上午最低溫來到攝氏零下0.2度，是本季入冬以來首度出現最低氣溫低於零度的「冬日」，較上季提早20天。
日本氣象協會表示，關東地方等地今天上午都迎來本季最寒冷的一天。東京市區上午6時29分觀測到零下0.2度低溫，是本季首度出現「冬日」；上季第一個冬日出現在去年1月25日，當時氣溫為零下1.1度。
關東地方以西也有不少地方迎接本季最冷的一天，例如廣島市與鳥取市最低溫同為零下0.2度、四國地方的高松市為零下0.1度。
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