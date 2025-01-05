日本東京市區現零下低溫 較去年提早20天

如何培養孩子走向財務成功？一項歷史悠久的兒童發展研究為家長們提供線索。科學家們追蹤1000名兒童長達40年，發現引領成功的「第一指標」：情緒智商（EQ）。可以說，只要父母從小培育孩子這項能力，就絕對不會有錯。研究顯示，EQ是一種技能而非特質，能靠後天學習，但親子專家也表示，培養EQ的方法可能說來容易做來難。

2025-01-05 09:00