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澳洲東南部熱浪加劇 「極端」火災風險升高

中央社／ 雪梨5日綜合外電報導

澳洲東南部今天熱浪加劇，叢林火災風險隨之升高，促使當局對維多利亞州（Victoria）更多地區發布禁火令。

路透社報導，澳洲正處於高風險的叢林大火季，消防隊員上週才與一場席捲維州格蘭屏國家公園（Grampians National Park）的大火搏鬥，那場火災不但將房舍夷平，也摧毀了農田。

澳洲氣象預報員警告，在澳洲人口第二多的維多利亞州，部分地區今天最高溫可能達到攝氏45度；維州首府墨爾本（Melbourne）預計將達攝氏38度。

在高溫之下，維州3個地區全面禁火，當局將這些地區火災危險程度標記為「極端」，這是第2高危險等級。

澳洲氣象局（Australian Bureau of Meteorology）官員布萊德柏利（Miriam Bradbury）表示，維多利亞州的氣溫可能會在今天達到高峰。

布萊德柏利對澳洲廣播公司電視台（ABC TV）表示：「這意味著在更多地區，我們會見到火災風險激增。」

布萊德柏利在官網表示，西澳州（WesternAustralia）、新南威爾斯州（New South Wales）和塔斯馬尼亞（Tasmania）今天也接獲熱浪警告。

澳洲 火災 風險

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