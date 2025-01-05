豐洲市場新年首拍 4142萬黑鮪魚創統計史次高價
日本東京豐洲市場今天依慣例舉行新年首度拍賣，來自青森縣大間港的276公斤重黑鮪魚以2億700萬日圓（約新台幣4142萬元）結標，創1999年開始統計以來次高紀錄。
日本放送協會（NHK）報導，豐洲市場今天一早舉行新年首度拍賣，來自全日本及海外各港口的生鮮與冷凍鮪魚，一字排開擺放在市場內的鮪魚批發區。
新年首度拍賣在清晨5時過後展開，伴隨拍賣人員充滿活力的叫賣聲，一條接一條的巨大黑鮪魚相繼結標。
拍出今年最高價的黑鮪魚來自青森縣大間港，重量約276公斤，最終以2億700萬日圓結標，創1999年開始統計以來次高金額；至今最高價為2019年拍出的3億3360萬日圓。
這條最高價的黑鮪魚由餐飲集團和水產批發公司聯手得標，這兩家公司已連續5年用最高價標到新年首度拍賣的黑鮪魚，且今年金額遠遠超過去年的1億1424萬日圓。
這間餐飲集團社長長尾真司受訪時說，很高興今年也標到非常棒的黑鮪魚，「由於是吉祥之物，希望大家吃了這條黑鮪魚後，都能度過美好的一年」。
批發公司的社長山口幸隆說，在今天所有鮪魚中，從重量及整體氛圍來看，馬上就可以知道這條黑鮪魚會拍出高價，「在經歷疫情大流行及震災後，城市裡正重拾日常生活的情況下，很高興能以史上第2高價得標」。
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