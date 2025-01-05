快訊

募款突破66億台幣！美國企業金主輸誠砸錢贊助川普就職

任內5颱風登陸破鄭明典紀錄 首任氣象署長程家平1月16日退休

常剪片「自組PC電腦還是買Mac」？內行人網列利弊：最佳選擇是它

捷克植物園冬景蕭條 打造玻璃夜光秀吸引觀光客

中央社／ 布拉格5日專電

為了吸引遊客在冬季造訪布拉格市立植物園，園方與捷克玻璃工藝大師合作，在園內擺放繽紛的動植物玻璃藝術品。入夜後，絢麗的「玻璃夜光秀」點亮園區，成為矚目焦點。

冬天的布拉格市立植物園景色蕭條，凋零的花草覆蓋一層白雪，乾枯樹枝直指灰濛濛的天空。如何在冬天時吸引遊客造訪植物園，成為布拉格市立植物園的一大挑戰。

布拉格市立植物園園長切爾尼（Bohumil Černý）在新聞稿中表示：「冬季的植物園或許看起來冷清無趣，但我們希望藉由色彩繽紛的玻璃裝置，說服遊客改變這種看法。這是我們植物園第一次在夜間展現聲光饗宴。」

切爾尼表示，遊客將看見獨一無二的動植物與花卉，以及感受濃厚的節慶氛圍。「我相信，這場展覽將成為熱愛植物園與捷克玻璃藝術者的獨特體驗。」

遊客能在白天欣賞玻璃散發的透明光澤，入夜後，觀賞光影與音樂交織的玻璃夜光秀。展區中引人注目的藝術品包括「食肉植物阿黛拉」與火烈鳥、蜥蜴等玻璃品，以及耶誕樹下的水晶馬槽。

展覽還融入互動元素，讓遊客在光影裝置上彈奏旋律，欣賞音樂家什帕蒂納（Petr Špatina）的表演。

知名玻璃工藝大師帕奇內克（Jiří Pačinek）介紹展覽籌備過程：「首先需要畫草圖，然後用玻璃製作模型，確定作品的最終形態，才製作出遊客在展覽中看到的成品。」

帕奇內克有豐富的玻璃設計經驗，他在捷克北方利柏雷治州（Liberec Region）的水晶谷（CrystalValley）建立一座「玻璃花園」，園內遍佈玻璃打造的樹木、花朵、鳥類等，是捷克熱門的觀光景點。

捷克 音樂

延伸閱讀

Škoda歡慶引擎開發和製造125週年！產量達1,500萬具

惹事觀光客太多！旅日外國網紅也看不下去：我們很努力融入

指司法院掛羊頭賣狗肉 黃國昌：連3年編考察法國實則到捷克

捷克政界批斯洛伐克總理會談普亭 憂影響歐洲安全

相關新聞

放鷹術表演成新年活動 東京濱離宮庭園湧入遊客

位於日本東京汐留的濱離宮恩賜庭園曾是德川將軍家的御鷹場，現在每逢新年會實施放鷹術（馴鷹術）表演。昨天由諏訪流放鷹術保存會...

AI領域最怪職業 研究捍衛機器人權益

隨著人工智慧（AI）技術逐漸應用在各式工作領域和日常生活當中，AI本身的權益和福祉也成為業者和專業人士的關注焦點。

日本青森縣時隔12年成立豪雪對策本部 當地民眾怨：掃雪沒完沒了

日本東北的青森縣近日下起紀錄性大雪，青森縣知事宮下宗一郎今天表示，「這次的豪雪是災害」，已成立豪雪對策本部協助縣民排除積...

捷克「三王節」駱駝上街吸睛 重現朝拜伯利恆旅程

捷克首都布拉格昨天舉行一年一度「三王節」，3位著盛裝的「國王」騎駱駝，在鼓手和號手伴奏下，穿越查理大橋，重現三王前往伯利...

泰國2024年觀光人次破3500萬 台灣旅客排第7

COVID-19疫情後泰國觀光業復甦強勁，2024年的國際旅客人次突破3500萬，達到泰國政府設定的目標，其中台灣旅客赴...

目標拍到100歲！日本96歲最強阿嬤當YouTuber 最高觀看數飆破170萬

日本茨城縣有一位以「最強阿嬤」為暱稱的YouTuber，本尊是高齡96歲的千代阿嬤。她的影片真實記錄5代共20人大家庭的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。