放鷹術表演成新年活動 東京濱離宮庭園湧入遊客

位於日本東京汐留的濱離宮恩賜庭園曾是德川將軍家的御鷹場，現在每逢新年會實施放鷹術（馴鷹術）表演。昨天由諏訪流放鷹術保存會的成員實施放鷹術，吸引許多遊客觀賞。

濱離宮恩賜庭園在江戶時代（1603-1868年）是德川將軍家的御鷹場、明治時代（1868-1912年）是掌管皇室事務的宮內省的鴨場，有鷹匠常駐園內，訓練鷹隼。1945年這座庭園成為東京都立庭園後，不再是皇室鷹狩（鷹獵）場所，但為了傳承庭園的傳統文化，會在新年期間實施放鷹術表演，做為賀新年的開園活動。

放鷹是指讓接受訓練的鷹隼去捕捉野生的鳥類或小動物的獵法，又稱鷹狩，這由學過馴鷹技巧的鷹匠操作，稱為放鷹術。昨天上午11時和下午2時各實施一場表演。

除了由鷹匠讓鷹放飛，又飛回鷹匠手臂上的表演之外，也安排鷹從鄰近大樓屋頂上急速飛翔至濱離宮恩賜庭園草坪（放鷹術表演場）。途中遭遇衝撞到鴿子的突發狀況，但鷹最後仍飛抵目的地。此時，看得目不轉睛的觀眾報以熱烈掌聲。

表演最後還選出幾名觀眾體驗放鷹術，並讓觀眾說出心得。

諏訪流放鷹術保存會的資訊指出，鷹狩是約4000年前從中亞至中東地區傳到其他地區，2010年被列為聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產。

日本的鷹狩文化歷史逾1650年，而諏訪流放鷹術保存會歷史逾450年。該會第一代始祖是曾服務日本戰國時代的武將織田信長及德川家康的小林家鷹，目前掌門人是第18代的大塚紀子。該會希望讓日本的鷹狩文化傳承下去，計畫創立鷹狩博物館。