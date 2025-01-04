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日本青森縣時隔12年成立豪雪對策本部 當地民眾怨：掃雪沒完沒了

中央社／ 東京4日專電
日本青森縣去年底以來降下豪雪，青森縣青森市多處積雪逾1公尺，民眾為了除雪，腰酸背痛，相當辛苦。圖／讀者提供
日本青森縣去年底以來降下豪雪，青森縣青森市多處積雪逾1公尺，民眾為了除雪，腰酸背痛，相當辛苦。圖／讀者提供

日本東北的青森縣近日下起紀錄性大雪，青森縣知事宮下宗一郎今天表示，「這次的豪雪是災害」，已成立豪雪對策本部協助縣民排除積雪。這是青森縣時隔12年成立豪雪對策本部。

日本放送協會（NHK）報導，青森縣政府今天邀集縣府幹部20多人召開豪雪對策本部會議。青森縣知事宮下宗一郎說：「我認為這次的豪雪是災害，縣府當務之急就是與中央政府、市町村密切合作，努力做好萬全的因應對策。」宮下已指示要徹底排除積雪。

青森縣府表示，自去年12月28日起到昨天為止，縣民因積雪跌倒、樹木倒塌等請求協助的案件總計82件。其中，七戶町有一名60多歲女性為了清除屋頂的積雪從屋頂跌落，被送醫急救。

青森縣府加強排除國道與縣道的積雪，也請求其他市町村的業者支援，投入除雪工作。有些地區停電，青森縣將開設避難所（災民收容中心）。

青森RAB放送電視台報導，有一名青森縣弘前市民說：「精疲力盡，每天掃雪，沒完沒了。掃完雪，隔天清晨又積雪。」弘前市今天上午10時的積雪已達114公分高，創當地觀測史上1月份最大積雪紀錄，刷新先前最大積雪113公分高紀錄。青森市內多處積雪逾1公尺高，是往年的3倍。

青森地方氣象台表示，青森縣受到冬季型氣壓分布、寒氣的影響，未來一週也是容易下雪的情況。

停電 日本 青森

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