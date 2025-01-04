捷克「三王節」駱駝上街吸睛 重現朝拜伯利恆旅程

捷克首都布拉格昨天舉行一年一度「三王節」，3位著盛裝的「國王」騎駱駝，在鼓手和號手伴奏下，穿越查理大橋，重現三王前往伯利恆朝拜耶穌的旅程，吸引遊客拍攝觀賞。

三王節（Tři králové）是慶祝基督教傳統的節日，紀念聖經中3位東方博士，又稱為三王或三賢士，在星星指引下，前往伯利恆（Bethlehem）朝拜耶穌的故事。

根據記載，三王從東方來到耶路撒冷，帶著黃金、乳香和沒藥（myrrh）這3樣禮物，向新生耶穌表達敬意與崇拜。由於駱駝是當時沙漠地區的主要交通工具，因此駱駝出現在「三王節」隊伍中，重現當年旅程情景。

3日下午，在布拉格聖托馬斯教堂舉行「三王節」頌歌儀式後，隊伍從小城廣場出發，當穿越知名景點查理大橋，遊客紛紛上前拍照，現場萬頭攢動，氣氛熱鬧非凡。

隊伍最終站來到舊城廣場，布拉格大主教發表莊嚴演講，三王向耶穌嬰孩獻上象徵性的禮物，遊行在捷克耶誕彌撒的演奏後結束。

「三王節」慶祝也伴隨著募款活動。由捷克天主教慈善機構（Charita ČR）舉辦募款，許多孩子穿著三賢士的服裝，走上街頭唱耶誕頌歌，並請求市民捐款支持慈善事業。去年募款創下176萬克朗（約新台幣237萬元）紀錄，為歷年來金額最高。