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德、英綠能發電達新高 2024堪稱「最乾淨發電」的一年

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
風能仍是德國的主要發電來源，占整體發電31.9%，與此同時燃煤發電比例持續下降，從2023年的26%降至不到23%。圖／美聯社
風能仍是德國的主要發電來源，占整體發電31.9%，與此同時燃煤發電比例持續下降，從2023年的26%降至不到23%。圖／美聯社

根據近日公布的資料，德國英國在2024年再生能源發電比例達到歷史新高，從而成為兩國「最乾淨發電」的一年。諸如風能、太陽能等再生能源占德國發電量59%，英國是45%。

法新社報導，德國能源監管機構發布聲明指出，2024是德國告別核能的第1年，再生能源比例由2023年的56%上升至59%。

風能仍是德國的主要發電來源，占整體發電31.9%，與此同時燃煤發電比例持續下降，從2023年的26%降至不到23%；燃氣發電占比則由8.6%增加至13.2%。

德國的目標是在2030年底前讓再生能源占能源供應的80%，並到2035年底前逐步汰除燃煤發電。

德國去年整體發電量為431.7 TWh（4317億度電），比2023年減少4.2%；電力進口比例上升至13.8%，出口比例下降則至10%。

根據氣候變遷科學與政策網站Carbon Brief於2日公布的報告，石油、天然氣和煤炭去年佔英國發電的29%，而再生能源為45%。

英國最後1座燃煤發電廠於去年10月關閉，成為七大工業國集團（G7）中第一個達標棄用煤電者。工黨政府隨後在去年11月宣布禁止新的煤礦開採計畫。

Carbon Brief還提到，去年英國13%的電力來自核能，另有11%電力依賴進口。

燃氣電廠仍是英國最大的單一電力來源，然而Carbon Brief預測，英國的風力發電可能今年超越燃氣發電。

英相施凱爾（Keir Starmer）的內閣承諾，在2035年底前將英國的溫室氣體排放量較1990年水準減少81%，以達成2050年底前淨零排放目標。

主要化石燃料生產國俄羅斯2022年初入侵烏克蘭後，能源價格飆升，引發生活成本危機。英國為此大力推動低碳能源，作為應對高昂電力和天然氣費用的策略之一。

由於英國在年初便面臨嚴寒天氣，目前能源費用處於高水位。

再生能源 德國 英國

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