長壽秘訣曝光！全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡，享年116歲。系岡喜歡喝乳酸菌飲料「可爾必斯」，有人說，這是她長壽的祕訣。

系岡是1908年在大阪市出生，她是家中3個小孩的長女，1990年搬到兵庫縣蘆屋市。5年前住在該市的安養中心。她的興趣是散步，年過100歲，仍然保持走路的習慣。直到晚年，仍愛喝乳酸菌飲料「可爾必斯」。

美國研究團隊認為，去年8月西班牙女性在117歲過世，系岡成為全世界最長壽的人。

【中央社／東京4日綜合外電報導】

日本放送協會（NHK）今天報導，全日本最高齡可能也是全球最高齡長者糸岡富子，已於2024年12月29日因衰老離世，享嵩壽116歲。

糸岡富子1908年5月23日生於大阪市，後移居兵庫縣蘆屋市。蘆屋市政府表示，糸岡之前一直在市內高齡者設施內健康生活，但去年12月29日因衰老離世，享嵩壽116歲。

糸岡生前是全日本最高齡長者，而持續針對長壽進行調查的美國研究團隊研判，從西班牙的117歲女性在2024年8月過世後，糸岡被認為已成為全球最高齡長者。

蘆屋市長高島崚輔說，對於世界最高齡長者糸岡富子離世由衷致哀，「糸岡在漫長的人生中給了我們巨大勇氣和希望，我除了再次表達感謝外，也要對其家人及親人表達誠摯慰問之意」。

蘆屋市政府日前表示，糸岡出生於大阪市，之後移居奈良縣，1990年再搬到現居的蘆屋市，住在市內一間特別養護老人中心。糸岡生前最喜歡的飲料跟水果分別是乳酸菌飲品與香蕉。