快訊

跨年搭舞台身亡！主唱阿利克最後發文曝…主持人Lulu謝幕向舞台鞠躬致意

他問iPhone手機錄影沒對手？他曝優缺點：只有1項輸它「其他都蘋果贏」

趙露思遭爆深陷情傷！前男友瘋傳是楊洋 還曾同居見家長

以為沒子彈…泰實習警察酒後玩槍自轟頭部 釀一槍兩命悲劇

香港01.／ 撰文：李納德
清邁警方接報稱發生槍擊案，到場發現死者是1名實習警察。（網路圖片，圖擷自香港01
清邁警方接報稱發生槍擊案，到場發現死者是1名實習警察。（網路圖片，圖擷自香港01

槍不能亂玩！泰國發生學警（實習警察）錯手自轟，釀成一槍兩命慘案！當地1名學警與親友在住所喝酒聚會，期間學警拿出警槍炫燿，更開玩笑似朝自己頭部開槍，結果一時錯手變真開槍，他本人連與1名親戚均中槍致命。消息指，當時學警誤以為已卸下子彈，便朝自己的右太陽穴開槍，結果子彈穿透其頭部再射向身旁親友，學警當場死亡，親友送院搶救後不治。警方調查發現學警是來自省內1間分局，涉案槍枝疑取自該分局。

現場尋獲1柄9毫米警槍

泰媒報導，清邁警方表示2024年12月29日接到報案，指芳縣美卡分區有房屋內發生槍擊事件。警方到場發現，其中1人是28歲學警（Police trainee／實習警察 ）巴吞蘇布，他疑錯手用警槍自轟，當場死亡，同場被擊中的37歲親友南旺羅吉則送院搶救，惟終告不治，警方在現場找出1柄9毫米警槍。

消息指，巴吞蘇布當天一直和親友在家中喝酒，期間他拿出警槍向親友炫耀，卻誤以為自己已經卸下所有子彈，竟開玩笑地朝自己頭部開槍。當時彈匣內的子彈射出，直穿過巴吞蘇布的右側太陽穴，再由左顱穿出擊中坐在他身旁的親友。

警方調查確認巴吞蘇布是警校學員，現時是清邁省猜巴幹警察局學警，涉事槍支疑來自該分局，但被他偷帶回家，沒料到竟釀成2死慘劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

21歲男網紅玩威士忌挑戰！為$X萬灌整瓶烈酒死亡 祖母爆悲慘身世

聖誕外遊客死異鄉！25歲男遊泰買迷幻蘑菇 服後40分鐘吐白沫猝死

文章授權轉載自《香港01》

槍擊 泰國 清邁 警察

延伸閱讀

賭城恐攻兇嫌為37歲現役綠扁帽 爆炸前…朝頭部開槍自殺

雷隊友？俄羅斯被俘士兵：北韓軍「沒紀律又魯莽」 朝自己人開槍

台南幫派互轟6車一路衝撞…角頭帶槍被捕 在逃槍手追查中

台南幫派住宅遭開至少17槍 追上仇家開槍打中1人逃逸

相關新聞

以為沒子彈…泰實習警察酒後玩槍自轟頭部 釀一槍兩命悲劇

槍不能亂玩！泰國發生學警（實習警察）錯手自轟，釀成一槍兩命慘案！當地1名學警與親友在住所喝酒聚會，期間學警拿出警槍炫燿...

男趁母喝醉性侵5次…事後向父自首還勸「不要生氣」 下場出爐

英國發生兒子與母親的亂倫性侵案件，1名男子趁母親喝醉酒，至少與母親發生5次性關係，事後更向父親傳訊息「自首」...

南韓研發出高效生物分解技術 在「塑膠回收領域」取得突破進展

南韓科學技術情報通信部3日宣布，已在塑膠回收領域取得突破性進展，由慶北大學生物科技教授金敬鎮（音譯）與第一製糖聯手的產學...

影／哈薩克暴雪！公路近百輛車連環撞畫面曝 塞爆公路動彈不得

據哈薩克國家通訊社，1月3日下午，該國阿斯塔納地區一條公路有約95輛汽車發生連環相撞，事故初步原因是暴風雪導致能見度低，暫未有人員傷亡報告。

紐西蘭女子曝前夫跟妹妹交往 網友狂批：超噁心

紐西蘭一名女子跟前夫離婚以後，發現自己的前夫竟轉而跟妹妹交往。女子在社群媒體上分享這段經歷，引發網友熱議，影片也迅速在社群媒體上瘋傳。

澳洲創紀錄人數湧日本熱門景點 遊客改赴鄉間城鎮「體驗文化」

澳洲衛報2日報導，隨著澳洲觀光客以創紀錄的人數湧入日本各大城市，日本旅遊機構已敦促遊客將目的地從東京和京都換成金澤市和東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。