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氣候變遷 2024巴西史上最熱一年

中央社／ 聖保羅3日專電

巴西國家氣象研究所（Inmet）參考世界氣象組織（WMO）的數據進行的一項研究結果指出，氣候變化使2024年成為巴西自1961年有記錄以來最熱一年。

根據國家氣象研究所今天公布的研究結果，2024年巴西平均氣溫達到攝氏25.02度，比1991至2020年的歷史平均氣溫攝氏24.23度，高出0.79度，甚至超過2023年平均氣溫攝氏24.92度，成為巴西自有記錄以來最熱一年。

國家氣象研究所數據還指出，從2023年6月到2024年9月，全球平均氣溫連續16個月超過以往紀錄，說明專家所說的「氣候緊急狀態」（climate emergency）存在的事實，世界應立即採取行動遏止氣候變化，避免因此帶來潛在和不可逆轉的環境破壞。

巴西各地高溫也受到氣候變化和聖嬰現象（ElNiño）強烈影響，2024年4月底至5月初在南部南大河州（Rio Grande do Sul）引發暴雨和毀滅性洪災。

2024年巴西還經歷史上最大乾旱，約1/3領土處於嚴重乾旱狀態，北部亞馬遜和中西部大沼澤（Pantanal）燥熱和發生火災的日數，比歷史平均增加兩倍多。

數據顯示，2024年6月在大沼澤發生的火災數量增加約40%，2023年3月至2024年2月期間，氣候危機增加亦導致亞馬遜西部火災加劇20倍。

巴西 氣溫 火災

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