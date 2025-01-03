快訊

基隆焚屍案今晚聲押4男 吳男主嫌待釐清查明分工、動機

濟州航空空難179死哀悼期還沒過 關係企業辦抽獎活動惹議

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓務安國際機場12月29日發生濟州航空班機墜毀，造成179人罹難。一台起重機1月3日正於事故現場吊起墜毀班機的機尾。法新社
南韓務安國際機場12月29日發生濟州航空班機墜毀，造成179人罹難。一台起重機1月3日正於事故現場吊起墜毀班機的機尾。法新社

南韓濟州航空7C2216班機空難造成179死，政府宣布全國哀悼七天，至1月4日。在這期間，南韓許多娛樂活動紛紛取消。韓聯社報導，和濟州航空同在愛敬集團（Aekyung Group）旗下的「水原諾富特大使酒店」（Novotel Ambassador Suwon Hotel）舉辦抽獎活動的畫面流出，引起外界批評。

韓聯社和南韓「每日經濟新聞」報導，水源諾富特大使酒店約30至40名員工，12月31日下午在酒店2樓宴會廳舉行抽獎等年末活動。這間酒店是由愛敬集團子公司AK Plaza持有，委託法國雅高酒店集團（Accor）經營。

韓聯社指出，這場活動是以每3個月一次的季度會議形式舉行，但卻辦在全國哀悼期期間。活動流程包括介紹新員工、獎勵優秀員工和資深員工、壽星慶祝活動、抽獎及切蛋糕等。外流畫面顯示，總經理親自主持抽獎，而台下員工隨著獎項愈來愈大，也愈來愈亢奮。

總經理在活動尾聲提及濟州航空空難，稱「對目前情況，特別是濟州航空空難，感到非常抱歉。但我們決定照常發放績效獎金」。這令在場員工紛紛鼓掌歡呼。

然而，該酒店濟州航空空難後僅兩天，且正值全國哀悼期間仍舉行這類活動，也引發公眾不滿。連內部員工也質疑酒店做法是否合適。

愛敬集團則證實確實有舉行這場活動，但稱活動僅是簡單的會議，並非年終性質的活動。該集團也說，空難發生後已指示取消所有活動，但酒店是委外經營，未能善加控管，並承認有疏失。他們承諾，會向雅高集團核實相關狀況，並加強教育全體員工。

濟州航空 空難 酒店

延伸閱讀

南韓濟州航空空難 調查人員吊起失事飛機殘骸

濟航179死空難現場遺留「安全手冊碎片」 專家推測機長已盡力

濟州航空遭搜索 執行長禁出境 恐因過失致死重判5年

亞塞拜然航空空難疑似被俄擊落 大陸航班避重蹈覆轍繞開俄南部領空

相關新聞

濟州航空空難179死哀悼期還沒過 關係企業辦抽獎活動惹議

南韓濟州航空7C2216班機空難造成179死，政府宣布全國哀悼七天，至1月4日。在這期間，南韓許多娛樂活動紛紛取消。韓聯...

南韓研發出高效生物分解技術 在「塑膠回收領域」取得突破進展

南韓科學技術情報通信部3日宣布，已在塑膠回收領域取得突破性進展，由慶北大學生物科技教授金敬鎮（音譯）與第一製糖聯手的產學...

影／哈薩克暴雪！公路近百輛車連環撞畫面曝 塞爆公路動彈不得

據哈薩克國家通訊社，1月3日下午，該國阿斯塔納地區一條公路有約95輛汽車發生連環相撞，事故初步原因是暴風雪導致能見度低，暫未有人員傷亡報告。

紐西蘭女子曝前夫跟妹妹交往 網友狂批：超噁心

紐西蘭一名女子跟前夫離婚以後，發現自己的前夫竟轉而跟妹妹交往。女子在社群媒體上分享這段經歷，引發網友熱議，影片也迅速在社群媒體上瘋傳。

澳洲創紀錄人數湧日本熱門景點 遊客改赴鄉間城鎮「體驗文化」

澳洲衛報2日報導，隨著澳洲觀光客以創紀錄的人數湧入日本各大城市，日本旅遊機構已敦促遊客將目的地從東京和京都換成金澤市和東...

濃煙竄天！南韓住商混合大樓傳火警 動員上百人搶救死傷不明

據《韓聯社》報導，南韓京畿道城南市南部盆唐區的一棟8層樓高住商混合大樓3日傳出火警。起火點疑似在1樓餐廳的廚房，消防單位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。