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南韓研發出高效生物分解技術 在「塑膠回收領域」取得突破進展

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。圖／美聯社
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。圖／美聯社

南韓科學技術情報通信部3日宣布，已在塑膠回收領域取得突破性進展，由慶北大學生物科技教授金敬鎮（音譯）與第一製糖聯手的產學研究團隊，已研發出可在工業環境下，高效分解聚乙烯對苯二甲酸酯（PET）的生物催化劑。這項研究成果，也同步刊載於「自然」期刊。

PET無所不在，應用於寶特瓶、服裝、安全帶、免洗杯、車用腳踏墊等產品。傳統上，PET回收採機械化處理，包括移除標籤、壓碎、清洗及加工處理等流程。然而，這種方法常導致回收材料的品質下降，最終只能予以焚化或掩埋。化學催化劑則被視為另一種替代方案，這類催化劑透過化學反應分解塑膠，但也存在原料污染與產生廢棄物等限制。

為了解決這些問題，南韓研究團隊已研發出高效能的生物催化劑「KUBU-M12」。有別於化學催化劑，生物催化劑透過類似木材自然分解的生物反應來分解塑膠。此一過程也可減少廢棄物和原料污染，藉此維持回收材料的品質。

KUBU-M12展現出卓越的效率，僅需0.58公克的催化劑便能在一小時內將1公斤的PET塑膠分解45%，在八小時內超過90%，並在12小時內幾乎分解完畢。研究團隊強調，這是全球塑膠分解用生物催化劑當中，最高效的紀錄。

金敬鎮表示，這項突破性技術使以往被視為無法回收的受污染塑膠，如今也能長期進行回收。他進一步指出，生物催化劑的應用，將促進化學產業實現創新成果。

南韓 廢棄物 材料

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