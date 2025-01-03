快訊

網友許願廠商推出梅粉調味料 知名品牌「小磨坊」親自回應了

罷傅團體行動了！辦實體連署開第一槍 網紅八炯也到場號召

英國出土最大片恐龍足跡遺址 約200腳印溯至1.6億年

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

英國研究人員發現一處據信是英國規模最大的恐龍足跡遺址，約有200個腳印，可追溯至1億6600萬年前，連專家都直呼罕見。

法新社報導，根據英國廣播公司（BBC）預定8日播出的紀錄片「挖掘英國」（Digging for Britain，暫譯），先是有1名工人在英格蘭中部牛津郡（Oxfordshire）的1個採石場用挖土機剝去泥土時，發現幾塊「不尋常的隆起處」。

其後，英國牛津大學（Oxford University）和伯明罕大學（Birmingham University）的團隊發現這個「令人振奮」的遺址，當中有5條恐龍踏出的寬廣蹤跡，最長1條的連續足跡有150多公尺。

這5條踏跡當中，有4條據推測是長頸草食性恐龍留下，最可能是鯨龍。據伯明罕大學說法，第5條則很可能是由身長9公尺、以3趾有爪的腳為特徵的肉食性恐龍斑龍（又稱巨齒龍）所留下。

牛津大學自然史博物館人員尼柯爾斯（EmmaNicholls）告訴法新社：「在同個地點發現這麼多恐龍腳印很罕見，發現這麼大的踏徑也很稀少。」

她還表示，這塊區域可能最後會成為全球規模最大的恐龍足跡遺址之一。

恐龍 牛津 英國

延伸閱讀

十三行博物館全新考古挑戰登場

搶印花稅提高前購買 英國上月房價逼近歷史新高

英國盼與歐盟重修好 國防容易、貿易難

快閃倒數！「JOGUMAN」主題展登陸北市中山 恐龍與狗狗帶美味下午茶療癒大家

相關新聞

紐西蘭女子曝前夫跟妹妹交往 網友狂批：超噁心

紐西蘭一名女子跟前夫離婚以後，發現自己的前夫竟轉而跟妹妹交往。女子在社群媒體上分享這段經歷，引發網友熱議，影片也迅速在社群媒體上瘋傳。

影／哈薩克暴雪！公路近百輛車連環撞畫面曝 塞爆公路動彈不得

據哈薩克國家通訊社，1月3日下午，該國阿斯塔納地區一條公路有約95輛汽車發生連環相撞，事故初步原因是暴風雪導致能見度低，暫未有人員傷亡報告。

澳洲創紀錄人數湧日本熱門景點 遊客改赴鄉間城鎮「體驗文化」

澳洲衛報2日報導，隨著澳洲觀光客以創紀錄的人數湧入日本各大城市，日本旅遊機構已敦促遊客將目的地從東京和京都換成金澤市和東...

濃煙竄天！南韓住商混合大樓傳火警 動員上百人搶救死傷不明

據《韓聯社》報導，南韓京畿道城南市南部盆唐區的一棟8層樓高住商混合大樓3日傳出火警。起火點疑似在1樓餐廳的廚房，消防單位...

曾攜幼鯨遺體17天游逾1600公里 母虎鯨驚傳再遭喪子之痛

母虎鯨「J35」曾在2018年因疑似不能接受幼鯨過世，於是帶著遺體伴游17天、泳渡1600公里，成為全球頭條新聞，儘管研...

梅根暌違5年重返IG貼文 甜曬「哈利視角」迎接2025年

美國演員、英國哈利王子（Prince Harry）之妻梅根．馬克爾（Meghan Markle）自2020年後首次重返社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。