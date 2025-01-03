英國出土最大片恐龍足跡遺址 約200腳印溯至1.6億年
英國研究人員發現一處據信是英國規模最大的恐龍足跡遺址，約有200個腳印，可追溯至1億6600萬年前，連專家都直呼罕見。
法新社報導，根據英國廣播公司（BBC）預定8日播出的紀錄片「挖掘英國」（Digging for Britain，暫譯），先是有1名工人在英格蘭中部牛津郡（Oxfordshire）的1個採石場用挖土機剝去泥土時，發現幾塊「不尋常的隆起處」。
其後，英國牛津大學（Oxford University）和伯明罕大學（Birmingham University）的團隊發現這個「令人振奮」的遺址，當中有5條恐龍踏出的寬廣蹤跡，最長1條的連續足跡有150多公尺。
這5條踏跡當中，有4條據推測是長頸草食性恐龍留下，最可能是鯨龍。據伯明罕大學說法，第5條則很可能是由身長9公尺、以3趾有爪的腳為特徵的肉食性恐龍斑龍（又稱巨齒龍）所留下。
牛津大學自然史博物館人員尼柯爾斯（EmmaNicholls）告訴法新社：「在同個地點發現這麼多恐龍腳印很罕見，發現這麼大的踏徑也很稀少。」
她還表示，這塊區域可能最後會成為全球規模最大的恐龍足跡遺址之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言