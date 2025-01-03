紐時：日本「核爆少女」笹森惠子去世 享耆壽92歲

日本廣島1945年8月6日遭到美軍原子彈轟炸，紐約時報報導，當時因爆炸威力受傷、後來赴美國治療蟹足腫的「核爆少女」笹森惠子，2024年12月15日在加州家中去世，享耆壽92歲。

紐約時報（New York Times）並未透露笹森惠子的死因；日本共同社報導，笹森惠子1932年出生於廣島市，她13歲就讀廣島女子商業學校（現為廣島翔洋高中）一年級時，在原爆當天距離爆炸中心地約1.5公里處受到爆炸威力影響，臉部和手部均遭到嚴重燒傷。

1955年，笹森惠子在當時的作家柯森斯（Norman Cousins）等人幫助下赴美治療蟹足腫（Keloid）。

她返回日本後又在柯森斯支持下再度赴美。笹森惠子在美國生活期間講述自己的原爆經歷，並且呼籲廢除核武及珍惜和平。