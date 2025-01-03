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澳洲創紀錄人數湧日本熱門景點 遊客改赴鄉間城鎮「體驗文化」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東京上野阿美橫丁的購物人群，攝於2024年12月29日。法新社
日本東京上野阿美橫丁的購物人群，攝於2024年12月29日。法新社

澳洲衛報2日報導，隨著澳洲觀光客以創紀錄的人數湧入日本各大城市，日本旅遊機構已敦促遊客將目的地從東京和京都換成金澤市和東北地區的城鎮。

根據日本國家旅遊局（JNTO）初步估計，2024年1月至11月間，約80萬7800名澳洲人訪問日本，比此前的2019年記錄多處近20萬人。旅行訂票公司Flight Center澤發現，澳洲觀光客的前三大目的地是東京、大阪和京都。

JNTO表示，澳洲人是赴日停留時間最長的遊客之一。但日本已苦於後疫情蜂擁而至的人潮回歸，JNTO雪梨事務所所長北澤直樹就敦促觀光客離開大城市，到鄉間城鎮旅行，「我們強烈鼓勵澳洲人考慮罕為人知的目的地。負責任旅行比以往都更加重要，特別是熱門的目的地，旅遊業的影響可能對當地社區帶來壓力」。

根據Flight Center數據，澳洲飛往日本的訂票數熱潮預計將在2025年前三個月持續，與2024年相比增加五分之一。儘管澳幣兌美元和其他貨幣在最近幾個月走貶，澳幣兌換日元的匯率2日為澳幣1元兌97日圓，徘徊在2023年中以來的水平附近。

澳洲旅行社Japan Holidays總經理拉克斯頓（Judy Luxton）表示，這樣強勁的匯率已見到需求成長如此之高，以至於12月時不得不暫時停止接受新的查詢。

然而，隨著過度擁擠的情況日益惡化，拉克斯頓越來越鼓勵顧客逃離城市，並考慮比較小的地區，「人數駭人聽聞，當有那麼多人的時候，就不會感到寧靜，所以我們的許多行程現正為他們提供所有很棒的日本體驗，但盡力避開熱門旅遊景點」。

澳洲維多利亞省比奇沃斯（Beechworth）居民麥金塔許（Stuart McIntosh）自2012年起定期訪日，但只在東京度過幾晚，「我們差點遭遇人群擠壓，擁擠不堪…人們暈眩，不得不躲進商店與門口，才能艱難地通過」。

麥金塔許和家人已改在東北和北海道的北部各縣度假，探索城鎮與滑雪，每人一天花不到澳幣40元（折合新台幣約819元、日幣3907元），「那裡有著所有的寺廟、櫻花與零售店，壽司與溫泉，一切都在那裡，但只有一小部分的人群，那是你可以經常真正體驗日本文化與人們友善的地方」。

北澤直樹希望澳洲人旅行時將牢記這個教訓，發現新的角落，同時幫助防止觀光公害。「東京、京都和黃金路線提供了非凡的體驗，但除了顯而易見與正在流行的事物之外，還有更多等待探索」。

旅行社 日本 東京 澳洲 觀光

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