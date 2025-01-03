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紐西蘭女子曝前夫跟妹妹交往 網友狂批：超噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
姊妹倆輪流跟同一位男子交往，引起網路話題。示意圖，非當事人。圖／ingimage
姊妹倆輪流跟同一位男子交往，引起網路話題。示意圖，非當事人。圖／ingimage

紐西蘭一名女子跟前夫離婚以後，發現自己的前夫竟轉而跟妹妹交往。女子在社群媒體上分享這段經歷，引發網友熱議，影片也迅速在社群媒體上瘋傳。

據《太陽報》（The Sun）報導，37歲的蒂瑪拉（Timara）在前一段婚姻生下兩個孩子。雖然她和前夫的婚姻維持了十年，但實際上兩人早在結婚第一年就分居，只是一直到2024年才正式辦理離婚。

蒂瑪拉近期在TikTok上分享心情，表示自己於前陣子發現她的妹妹在跟前夫交往。她接受訪問時表示，當她發現這段關係時，沒有跟妹妹或前夫大吵大鬧，也沒有找他們對話。她覺得自己應該要接受他們的關係，「每個人都值得擁有愛與幸福」。

雖然蒂瑪拉選擇以開放的心態面對，也決定將重心放在兩個孩子身上，但網友幾乎都抱持不同的看法。有網友酸妹妹說：「全世界有80億人，妳卻偏偏要選自己的姐夫，真是服了妳」、「超噁心」。還有人好奇提問，假使未來妹妹和前姐夫生孩子，這樣他們姊妹的孩子到底是「表兄弟姊妹」，還是「同父異母的兄弟姊妹」？

不過也有不少人支持蒂瑪拉的選擇，認為她的態度值得尊敬。有人留言說她是個了不起的女人，「因為要是我絕對做不到」。還有網友表示，雖然自己不接受這種家庭關係，但很佩服蒂瑪拉在這樣的情況下還能維持跟妹妹的關係。

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