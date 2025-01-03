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曾攜幼鯨遺體17天游逾1600公里 母虎鯨驚傳再遭喪子之痛

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張美國國家海洋漁業局（NOAA Fisheries）提供的照片中，又名為塔勒夸的虎鯨J35 1日在華盛頓州西雅圖西區外海的普吉特海灣水域帶著死去幼鯨的遺體。美聯社
在這張美國國家海洋漁業局（NOAA Fisheries）提供的照片中，又名為塔勒夸的虎鯨J35 1日在華盛頓州西雅圖西區外海的普吉特海灣水域帶著死去幼鯨的遺體。美聯社

虎鯨「J35」曾在2018年因疑似不能接受幼鯨過世，於是帶著遺體伴游17天、泳渡1600公里，成為全球頭條新聞，儘管研究團體日前發文稱她又生下了另一頭幼鯨「J61」，但最新消息指出J35再度失去了小孩，又一次悲傷地帶著幼鯨遺體出現在大海之中。研究人員表示，這個發展對處境困難的虎鯨群是「災難性」損失。

衛報2日報導，又名為塔勒夸（Tahlequah）的J35是極度瀕危的南方居留型虎鯨（Southern Resident Killing Whales）一員，生態專家擔心，這種虎鯨有可能從太平洋海岸滅絕。

根據此前新聞，位於美國華盛頓州的「鯨魚研究中心」在臉書發文指出，科學家於2024年12月20日在普吉特海灣（Puget Sound）觀察到J35和一頭小虎鯨一起行動，3日後確認小虎鯨是J35的孩子，有攝影師拍到了小虎鯨將背鰭露出水面的畫面，並興奮地分享發現過程。

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J35的第一頭幼鯨生於14年前，至今仍健在，第3個孩子生於2020年，也很健康。研究人員最初對J61感到樂觀，但很快懷疑這隻最新的幼鯨有健康問題。

鯨魚研究中心當時發文指出，「新幼鯨的生命初期總是危險，第一年的死亡率非常高。J35是一位經驗豐富的母親，我們希望她能夠確保J61活著度過這些艱難的早期日子」。

然而，鯨魚研究中心表示，有人1日目擊到J35帶著死去的幼鯨。根據最新發文，鯨魚研究中心表示他們收到了額外的訊息，「截至2025年1月1日，J35已被看見帶著已故幼鯨（J61）的遺體」，並稱J61的突然早夭讓團隊「深感悲痛」。

鯨魚研究中心表示，瀕危的南方居留型虎鯨群「任何一頭幼鯨的死亡都是巨大損失，但J61的死亡特別嚴重，不僅因為她是一隻雌性，有朝一日可能會領導自己的母系，而且還考慮到她母親J35的過去，現在已經失去了四分之二的記錄在案幼鯨，而且都是雌性」。文章還表示，新幼鯨「J62」的發現導致了「極端高潮和低谷的一天」。

死亡率 美國 虎鯨 鯨魚

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