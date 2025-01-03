曾攜幼鯨遺體17天游逾1600公里 母虎鯨驚傳再遭喪子之痛

母虎鯨「J35」曾在2018年因疑似不能接受幼鯨過世，於是帶著遺體伴游17天、泳渡1600公里，成為全球頭條新聞，儘管研究團體日前發文稱她又生下了另一頭幼鯨「J61」，但最新消息指出J35再度失去了小孩，又一次悲傷地帶著幼鯨遺體出現在大海之中。研究人員表示，這個發展對處境困難的虎鯨群是「災難性」損失。

衛報2日報導，又名為塔勒夸（Tahlequah）的J35是極度瀕危的南方居留型虎鯨（Southern Resident Killing Whales）一員，生態專家擔心，這種虎鯨有可能從太平洋海岸滅絕。

根據此前新聞，位於美國華盛頓州的「鯨魚研究中心」在臉書發文指出，科學家於2024年12月20日在普吉特海灣（Puget Sound）觀察到J35和一頭小虎鯨一起行動，3日後確認小虎鯨是J35的孩子，有攝影師拍到了小虎鯨將背鰭露出水面的畫面，並興奮地分享發現過程。

J35的第一頭幼鯨生於14年前，至今仍健在，第3個孩子生於2020年，也很健康。研究人員最初對J61感到樂觀，但很快懷疑這隻最新的幼鯨有健康問題。

鯨魚研究中心當時發文指出，「新幼鯨的生命初期總是危險，第一年的死亡率非常高。J35是一位經驗豐富的母親，我們希望她能夠確保J61活著度過這些艱難的早期日子」。

然而，鯨魚研究中心表示，有人1日目擊到J35帶著死去的幼鯨。根據最新發文，鯨魚研究中心表示他們收到了額外的訊息，「截至2025年1月1日，J35已被看見帶著已故幼鯨（J61）的遺體」，並稱J61的突然早夭讓團隊「深感悲痛」。

鯨魚研究中心表示，瀕危的南方居留型虎鯨群「任何一頭幼鯨的死亡都是巨大損失，但J61的死亡特別嚴重，不僅因為她是一隻雌性，有朝一日可能會領導自己的母系，而且還考慮到她母親J35的過去，現在已經失去了四分之二的記錄在案幼鯨，而且都是雌性」。文章還表示，新幼鯨「J62」的發現導致了「極端高潮和低谷的一天」。