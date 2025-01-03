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濃煙竄天！南韓住商混合大樓傳火警 動員上百人搶救死傷不明
據《韓聯社》報導，南韓京畿道城南市南部盆唐區的一棟8層樓高住商混合大樓3日傳出火警。起火點疑似在1樓餐廳的廚房，消防單位在火警發生的4分鐘後（當地時間16時41分，台北時間15時41分）隨即發布一級應對措施，2分鐘後將緊急警報提升至第二級。
南韓消防當局已動員41輛消防車、103人撲滅大火，並在現場使用擴音器疏散民眾，並為受困火場的民眾擬定逃生計畫。據信，仍有多人受困火場之中，死傷人數仍未確認。
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