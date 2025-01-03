快訊

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

中職／曾獲U23明星外野手 曾宸佐宣布退休：與15年生涯告別

柯再被羈押…黃國昌宣布「11日司法節總動員」抗議綠色踐踏司法

強烈寒流襲日本東北 青森縣酸湯積雪逾4公尺

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本北海道與東北地區受到冬季氣壓分布與強烈寒流影響，局部地區降下大雪。青森縣酸湯地區今天上午11時測得積雪高達409公分、青森縣青森機場觀測到積雪194公分。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，日本附近的冬季氣壓分布持續，北海道、東北地區到關東甲信地區、北陸與東海地區，靠日本海一側以山區為主的地方，一直到明天會持續降下大雪。

而北海道、東北地區局部地區雪勢增強，青森縣的八甲田山的酸湯今天上午5時的積雪達412公分，是往年平均的2倍多。

另外，近畿地區、中國地區、四國、九州北部、九州南部，靠日本海一側的山區今天到明天也可能出現積雪。

氣象廳預測多地到明天上午的24小時降雪量相當可觀，分別為東北地區50公分、北海道與新潟縣40公分、關東甲信地區35公分、北陸與東海地區30公分。

氣象廳也預估，北海道、東北地區到近畿地區、中國地區、四國、九州北部、九州南部，靠日本海一側的局部地區直到5日會風雪交加。

氣象廳因此呼籲民眾要充分留意交通狀況，以及電線與樹木等物品上的積雪。

北海道 日本 青森

延伸閱讀

白天北台灣較冷 入夜台南以北及宜蘭13至15度

影／銀白世界再現！ 玉山昨晚降瑞雪 今晨積雪0.5公分

水利署建鳥嘴潭人工湖 回饋金分配擬草屯獲全額

2波冷空氣接力！今晚北部降溫 下周各地「連冷7天」探10度

相關新聞

只能保存40年的記憶：錄影帶的「2025年大限」

不知道大家有沒有一種經驗，小時候家裡有一台錄放影機，然後大人都會去錄影帶出租店，租電影或是日劇、日本綜藝、日本動畫、女子摔角等錄影帶，下課後還會約鄰居同學，一起來看錄影帶。

帝國主義的工具與象徵：英國如何輸出鐵路革命？

接下來，鐵路從英國、到歐洲，再隨著高漲的帝國主義與殖民主義向全世界外銷，維多利亞女王在位期間，鐵路不但覆蓋全英國，且隨著日不落帝國延伸到世界每個角落。英國人領導了一場運輸革命，徹底改變了英國，也顛覆了世界。

後車廂藏屍！女友疑夥同前夫涉案 28歲男遭狠殺偽裝車禍掩飾

馬來西亞日前揭發後車廂藏屍案，1輛墜落灌木叢的私家車被路人發現後車廂圍着大量蒼蠅，繼而揭發裡面藏有1具男子屍體。警方初步調查相信事件疑涉及桃色糾紛，死者為28歲男子，疑犯將他殺害後駕車墜入現場的灌木叢，應想扮成車禍。警方事後拘捕一對涉案男女，但未有交代2人身份，當地有傳媒指被捕男子是死者女友的前夫。

交通轉型抗空污 巴黎都會區禁老舊汽柴油車駛入

為減少空氣污染並推進交通綠能轉型，大巴黎在內的4個法國都會區自今年元旦起，進一步限制能進城的車輛碳排標籤等級，2006年...

捷克最低工資調漲 估2025年IT產業薪水成長最高

據捷克勞動法修正案，今年起每月最低工資上調至2萬800克朗（約新台幣2萬8084元），最低時薪為124.40克朗（約新台...

全球現存最年長奧運金牌得主凱勒提辭世 享嵩壽103歲

匈牙利奧林匹克委員會今天表示，全球當今最年長的奧運金牌得主，同時也是第二次世界大戰遭迫害的猶太人倖存者凱勒提（Agnes...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。