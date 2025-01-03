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後車廂藏屍！女友疑夥同前夫涉案 28歲男遭狠殺偽裝車禍掩飾

香港01／ 撰文／李納德
馬來西亞有男子被殺後藏屍在車尾箱內，直至大量蒼蠅圍着車尾，兇案始被揭發。（網上圖片）
馬來西亞有男子被殺後藏屍在車尾箱內，直至大量蒼蠅圍着車尾，兇案始被揭發。（網上圖片）

馬來西亞日前揭發後車廂藏屍案，1輛墜落灌木叢的私家車被路人發現後車廂圍着大量蒼蠅，繼而揭發裡面藏有1具男子屍體。警方初步調查相信事件疑涉及桃色糾紛，死者為28歲男子，疑犯將他殺害後駕車墜入現場的灌木叢，應想扮成車禍。警方事後拘捕一對涉案男女，但未有交代2人身份，當地有傳媒指被捕男子是死者女友的前夫。

死者的妹妹接受當地傳媒訪問，稱從未聽聞哥哥得罪人，但據哥哥的朋友表示，他最近被女友的前夫威脅。死者父親悲傷道，其次子2年前才病逝，如今夫婦又再經歷「白頭人送黑頭人」之痛。

藏屍後車廂被大量蒼蠅圍始揭發

馬媒報導，柔佛州豐盛港日前發生謀殺藏屍案，28歲男子沙奇里被殺害後遭藏屍到私家車後車廂內，車輛之後被駛到郊區的灌木叢棄置。警方透露，受害人屍體被放在1輛寶騰華嘉私家車的後車廂，於2024年12月28日下午近2時，有人發現該車停在三板頭加亨路26公里路段一處灌木叢，車尾箱周圍有大量蒼蠅，始揭死者被藏屍在內。

疑刻意開車墜灌木叢掩飾謀殺案

死者當時衣著整齊，頸上有傷口，警方初步調查推測他被人殺害，疑犯殺人動機疑涉及感情問題，懷疑死者和疑犯的前妻有關係。疑犯特意令現場看起來像是死者的車意外墜入現場灌木叢，以掩飾是謀殺案。受害人遺體現送往醫院驗屍。

沙奇里的妹妹接受當地傳媒訪問，透露案在發前3天和哥哥最後一次見面，哥哥當時在哥打丁宜巴薩克墾殖區的住所洗車，當日傍晚5時開車離開，但未告訴家人去向，沒想到這就是最後一面。案發晚上父親曾致電哥哥，當時已是深夜，沒想到後來警方通知發現哥哥的屍體。警方透露死者是在新山遇害，之後被載到豐盛港棄屍。

朋友透露死者最近被女友前夫威脅

家人們表示，未聽過沙奇里在外面得罪人，但其朋友表示，他正被女友的前夫威脅。妹妹指，一家人並不介意哥哥的女友曾離婚，據知對方今個月才完成離婚手續。如今家人仍未接受哥哥的離世，幸好警方已拘捕疑犯。

次子2年前病逝 父母再白頭人送黑頭人

死者父親稱，他有4名子女，任職貨車司機的沙奇里是家中長子，他的次子於2年前病逝，料如今再次要承受「白頭人送黑頭人」之痛，他們夫婦非常悲傷難過。

警方循謀殺案方向調查，隨即成立特別調查組，日前根據線報，已在凌晨時份拘捕一對涉案男女疑犯，分別33歲及35歲，法庭批准延扣7天以為調查。據報被捕男子是死者女友的前夫。

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文章授權轉載自《香港01》

女友 藏屍

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