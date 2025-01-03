交通轉型抗空污 巴黎都會區禁老舊汽柴油車駛入

為減少空氣污染並推進交通綠能轉型，大巴黎在內的4個法國都會區自今年元旦起，進一步限制能進城的車輛碳排標籤等級，2006年前的汽油車亦在此列。有人批評，政策對郊區低收入戶不公。

自今年1月1日起，大巴黎都會區、里昂、格瑞諾布、蒙貝列4大城的交通低碳排區（ZFE）政策正式邁入第三階段，進一步限縮車輛。碳排標籤（Crit’Air）5、4、3等級的車輛不得在規定時間內駛入這4座法國大都會區。

2016年起，法國推行車輛碳排標籤（Crit’Air）制度，將車輛依汙染程度分為6級。0級綠標為最環保的電能車或氫能車，5級黑標為1997年前出廠的柴油車。購入車輛後民眾須逕自上網申請標章貼紙。

2019年，法國通過相關交通政策，以法律限制碳排過量的車輛駛入人潮密集處，減少大都會區空氣中對人體有害的分子。目前法國已有40多座城市依法制定相關限行規定，以逐步限制烏賊車。

這項政策為逐步推進，2019年起禁令針對標籤等級5，也就是1997到2000年出廠的柴油車；2021年起開始限制標籤等級4，也就是2001到2005年間出廠的柴油車。而今年元旦起面臨限制的，則是等級3，即2011年前出廠的柴油車，以及2006年前的汽油車。

每個城市規定稍有不同，在巴黎方面，自元旦起，車輛碳排等級3以上或無標籤者，平日上午8時至晚上8時不得駛入巴黎第2條外環道路A86高速公路以內地區。

巴黎政府開方便之門，碳排標籤3、4、5的車主可向主管機關申請特准證，一年有24次的平日白天可駛入巴黎。提供居民服務、協助的企業或個人車輛，或是有特殊需求的車主，也可向巴黎政府申請特准證。

此外巴黎政府表示，2025年將為宣導年，今年不會針對Crit’Air 3的車主開出任何罰單。2026年起，將會由自動照相機系統進行記錄、罰款。

根據史特拉斯堡（Strasbourg）政府去年9月公布的數據，在交通低碳排區上路後，都會區空氣品質改善程度「超越預期」，2024年二氧化氮污染程度比2020年減少36%。

然而，交通低碳排區與碳排標籤向來是開車族的爭論焦點。不少人覺得政策不公平。其中標籤制度也被批評：若汽車能通過廢氣排放污染檢驗，為何要根據出廠年份受限？

對於住在郊區的民眾，車輛是每日必需的移動工具。而住郊區的民眾中，一部分都是收入較低者，通常更環保的新車價格比舊車高昂許多，導致換購新車更為困難。

法國國家統計及經濟研究局（INSEE）2019年報告顯示，在收入最低的家庭中，38%擁有污染最嚴重的4或5碳排等級汽車；收入最高家庭層級中則只有10%。住在郊區的民眾有25%擁有高碳排車輛；住巴黎市中心的則只有10%。

42歲的索非（Sophie）就向歐洲1台（Europe 1）表示，以目前收入換不起車。車主菲力普（Philippe）則擔心越來越嚴格的規範。「我知道要變革車輛生產，但也不應該阻礙人們移動的自由。我們已經付了高額的停車費、油錢，不應該阻撓開車人的生活，因為他們也是巴黎生活的一部分」。

部分政治人物認為政府在交通模式轉型的過程中，沒有讓公民有足夠的參與和發言權，導致許多民眾不滿。他們也呼籲政府，向收入較低者，或者居住在郊區的民眾提供更多補助，減輕他們的換車負擔。

今年起，將會再有30座法國城市陸續加入交通低碳排區的行列，開始規劃市內限制區域，由碳排最嚴重標章等級5的車輛開始限行。