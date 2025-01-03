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阿根廷元旦升旗典禮清唱國歌 展現台灣團結精神

中央社／ 布宜諾斯艾利斯2日專電

阿根廷今年元旦升旗典禮吸引了比往年更多的僑民參與。儘管現場音響設備發生突發狀況，駐阿根廷代表謝妙宏依然帶領在場僑民清唱中華民國國歌，展現台灣國民的凝聚力與堅定情感。

今年的典禮在首都布宜諾斯艾利斯阿根廷台灣會館外舉行，超過百名僑胞、僑團代表及學生齊聚一堂。許多家庭攜家帶眷前來，甚至有幼稚園的小朋友也早起參與。

典禮當中，音響設備突然發生故障，無法播放國歌。面對突發情況，僑民們毫不猶豫，立刻響亮地清唱起來，謝妙宏代表也以行動麥克風帶領大家唱國歌，歌聲在街道上迴盪，隨著青天白日滿地紅的國旗升起，現場激動感人。

謝妙宏代表在致詞時表示，能夠與在場僑民一同凝視國旗升起，內心充滿了自豪與感動。他指出，這面國旗不僅是台灣共同認同的象徵，更提醒著每一位台灣人珍惜自由、民主與和平的珍貴價值。

他也強調，儘管台灣在國際環境面臨來自中國的各種挑戰，但台灣在全球供應鏈中的關鍵角色始終不可或缺，並且台灣政府將繼續堅定捍衛自由與民主，維護台灣的國際地位。

升旗儀式後，僑團阿根廷台灣僑民聯合會隨後舉辦了元旦團拜茶會，提供了包括蘿蔔糕、米粉羹、黑輪等在內的台式傳統美食，與會僑胞們以香檳共同舉杯，祝願台灣在新的一年裡繁榮昌盛。

國旗 國歌 阿根廷

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