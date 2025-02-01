想財運滾滾千萬別錯過！來這日本四大神社「祈求蛇年好財運」

到日本旅遊時，許多遊客都會去神社參拜，有人也會購買「御守」祈求好運。日本網站「FINANCIAL FIELD」近來就分享在日本，有哪幾間神社的財運特別靈。

栃木縣真岡市「白蛇弁才天」

這是一座供奉白蛇的神社，非常適合在蛇年參拜。且神社有一處名為「金運錢洗之瀧」的地方，有泉水從本殿的地下深處湧出。據說用這裡的神聖泉水清洗錢財，可以提升財運並祈求商業繁盛。此外，這間神社還販售以白蛇為主題的護身符，對蛇年來說能夠進一步帶來好運。

東京中央區「小網神社」

「小網神社」是一座雖規模不大，但因擁有強運與財運而聞名的神社，還受到許多藝人喜愛。神社內有象徵「強運避厄之神」的龍雕刻，據說這條龍能將參拜者的願望傳達給神明，以及將「德」賜予參拜者。此外，境內還有一處名為「錢洗之井」的地方，據說在此清洗金錢後收入錢包，便能帶來財運。

京都中京區「御金神社」

御金神社有著金色鳥居，僅憑外觀就讓人覺得充滿財運。此外，還有刻著「金」字家紋的瓦片，處處可見金色元素，是一座非常獨特的神社。供奉的神明是金屬與礦物的守護神「金山毘古命」，不僅能提升財運，也和任何與金屬或礦石相關的運勢有連結，像是自動車、電器類、寶石與醫療等等。

愛知縣名古屋市北區「山田天滿宮・金神社」

在山田天滿宮・金神社裡頭，有一個可愛的金老鼠扛著小槌的雕像作為象徵。該神社提供名為「黃金洗淨」的儀式，用神水清洗金錢或彩票，據說可以招來財運或提升中獎機率。此外，這裡還能幫廢棄錢包祈福，是在神社中相當少見的服務。對於打算在新年更換錢包的人來說，可以來這和舊錢包的告別並祈求財運。