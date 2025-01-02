日本最大行動通信業者遭網路攻擊 入口網站故障
日本最大行動通信業者NTT DoCoMo公司旗下的入口網站goo，還有行動支付部分功能，今天上午開始發生難以連線的問題。NTT DoCoMo表示，原因是遭受網路攻擊。
日本放送協會（NHK）、共同社報導，NTTDoCoMo指出，這次遇到的網攻類型是向伺服器傳送大量數據的「分散式阻斷服務攻擊」（DDoSattack），公司方面正因應攻擊並搶修。
NTT DoCoMo表示，故障影響範圍包含公司旗下的電子郵件服務OCN，與智慧型手機支付服務「d支付」搜尋商品的功能。
關於用戶今天上午一度難以使用「d支付」，NTTDoCoMo提到，這並非網攻所引起，支付功能已恢復正常。
日本去年12月底開始接連發生疑遭網攻的事件，像是日本航空（Japan Airlines）12月26日系統故障，衝擊部分航班，原因恐是遭到分散式阻斷服務攻擊。
後來，三菱日聯銀行、里索那銀行、瑞穗銀行等金融機構，也疑似遭受同類型網攻，陸續發生網路銀行難以連線的故障。
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