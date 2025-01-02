馬來西亞社群新規上路 當局核發微信、TikTok營運許可
馬來西亞社群媒體新規於元旦上路，通訊當局表示，已向中國騰訊旗下微信（WeChat）及字節跳動的TikTok核發許可證，允許其繼續在當地營運，並表示有些平台尚未提出申請。
路透社報導，為因應日益猖獗的網路犯罪，這項新規定要求在馬來西亞營運且用戶超過800萬人的社群媒體平台與即時通訊軟體業者，須取得營運許可證才能繼續在當地營運，否則當局將依法論處。
馬來西亞通訊及多媒體委員會（MalaysianCommunications and Multimedia Commission，MCMC）昨天發表聲明說，即時通訊平台Telegram已進入取得營運許可證的最後階段；擁有臉書（Facebook）、Instagram以及WhatsApp的母公司MetaPlatforms申請營運許可證後，現已進入審查流程。
大馬通訊及多媒體委員會指出，由於社群平台X聲稱大馬用戶數未達800萬人門檻，因此未提出申請。委員會對此表示，正在查核X平台所言是否屬實。
根據美國非營利組織「世界人口綜述」（WorldPopulation Review）提供的資料，微信在馬來西亞擁有1200萬用戶。
數位諮詢公司Kepios表示，在2024年初，影音網站YouTube擁有約2410萬大馬用戶，TikTok年滿18歲的大馬用戶共2868萬人，臉書的馬來西亞用戶數為2235萬，X平台則是571萬人。
委員會還說，經營YouTube的谷歌（Google）也尚未提出營運許可證申請。Google之前就新規定上路後對YouTube的管理分類表達疑慮，也擔心其影音分享特色受影響。
委員會並未針對Google的疑慮加以說明，也未說明這些憂慮與新規定的關聯，僅表示YouTube必須遵守規定。
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