馬來西亞深耕幼兒教育 大馬幼教系主任：不少幼兒園向台灣取經

馬來西亞受生育率下降影響，幼兒教育朝精緻化趨勢發展，大馬幼兒園相繼向台灣取經，參考台灣幼教設置學習角落與主題式教學，藉由開放式教育培養幼兒多元發展與品格能力。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，馬來西亞人口受到高齡化與少子女化影響成長趨緩，馬來西亞統計局（DOSM）預測，2040年老齡化人口將到14.5%，年輕人口比例估計為18.6%，其中的變化關鍵是生育率下降與壽命延長。

統計局數據顯示，馬來西亞於2023年共有45萬5761名新生兒，其中，以馬來人新生兒比率達67%最高，約30萬5494人；華人與印度人的新生兒比例分別為9.8%與4.4%。

大馬人口成長逐年趨緩，也提升了對教育品質的關注。近年來無論是馬來、華人與印度家庭均更加重視幼兒教育發展，人文學苑幼稚園（Tadika CC Endau）園長李美枝（Lee Moy Kee）今天受訪指出，馬來西亞多數幼兒園秉持傳統教學模式，專注教授讀書和寫字，這種教學不僅有立竿見影效果，也符合家長「望子成龍、望女成鳳」需求，但未能多元適性發展幼兒品德教育，培養21世紀所需掌握的能力。

綠洲幼稚園（Kidoasis education centre）園長鄧淑瑩（Ten Suh Yeen）分析，開放式教育是鼓勵幼兒的自主性學習，傳統透過課本的學習過程，如同無形「框架」，不利於幼兒啟蒙教育發展。

她指出，一個人的學習思維態度，多半是從小在幼兒園時期奠定，幼兒的學習態度應要主動，不應藉由老師根據課本僵化模式養成，孩子主動學習、想要學習，才有利於品德塑造與全人發展，「小朋友未來會長成一棵大樹，幼兒園就是一個基礎」。

對於大馬新生代家庭期盼以有助人格成長的幼兒開放式教育，新紀元大學學院幼教系主任胥嘉芳認為，台灣的幼兒教育經驗可作為大馬幼教借鏡。

她告訴中央社記者，開放式教育模式逐漸成為大馬幼教課綱主軸，不少大馬幼兒園相繼向台灣取經，透過實際組團參訪台灣幼教體系，並在大馬落實開放式教育，諸如採取主題式學習、設置學習區等模式，甚至於注意幼兒的心理健康議題。