前解放軍官與律師女兒涉恐嚇及滋擾英國鄰居罪成 判刑5年半

綜合英媒報道，曾任中國解放軍的61歲女子Susan Chen與其35歲的律師女兒Linda Lu，定居於英國林肯郡的Bassingham，兩人去年12月6日因持續跟蹤鄰居、作出嚴重滋擾等行為，遭當地法院判囚5年半。法官形容她們行為惡劣，還下令禁止她們再次進入定居的社區，也不得與Smith一家或案中多名人員聯繫。

英國廣播公司（BBC）以「前中國情報官員」（former Chinese intelligence officer）來形容Susan，指她在庭上向陪審團供稱自己在解放軍服役14年，晉升至少校，並在軍中遇到Linda的父親，後來Linda的父親晉升至將軍軍銜才退役。

案情透露，Susan於2023年3月與英國伴侶搬入Bassingham一間租來的半獨立屋，其後女兒Linda也搬來同住。在短短4個月，母女二人就與鄰居James和Lynn Smith夫婦就修剪前園樹籬發生爭執。Susan主張擁有門前庭院樹籬，指責James行為侵犯她的財產。

控方律師Steve Taylor表示，爭執在2023年7月18日發生，隨後8月19日就聽到母女二人發出噪音，音量隨後在8月23日加大；此外，母女二人在自7月15日至9月29日期間，還對Smith一家進行跟蹤和滋擾。

當居住該區長達13年的Smith一家，在8月底離家外遊時，試圖「獲得一些喘息機會」，但回家不到15分鐘就又再聽到敲擊聲響，還聽到兩母女喊出「弱智」等辱罵字句。

警方指在前年10月就將涉案母女二人起訴，她們原定在去年4月出庭受審，期間一直被警方拘留，但因審判延期被獲準保釋，直到去年9月才出庭。

庭上透露，Linda並無案底，但Susan曾於2020年在諾定咸郡附近的Baldeton村襲擊一對年老夫婦而被定罪，當時Susan在每日鍛鍊身體時碰到該對老夫婦，用拐杖「攻擊」二人並向他們吐口水。

負責該案的警官Jordan Bathie-Drexler表示，此案是其近10年警察生涯中從未見過「如此持續、毫無理由的犯罪行為」，而Linda利用其律師身份，多次向案件受害人發出民事索償信件，該案涉及數百小時警力，以及需要多名證人協助，最終才能令正義獲得伸張。

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文章授權轉載自《香港01》