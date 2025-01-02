快訊

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

龍年效應消失 越南2024生育率創新低…衛生副部長憂「未來恐持續下滑」

中央社／ 河內2日專電
越南官方數據顯示，2024年越南每名育齡女性僅生育1.91名孩子，寫下有紀錄以來新低。圖為穿著傳統服飾的越南幼童。圖／中央社
越南官方數據顯示，2024年越南每名育齡女性僅生育1.91名孩子，寫下有紀錄以來新低。圖為穿著傳統服飾的越南幼童。圖／中央社

越南社會向來有生肖迷思，「龍寶寶」最受喜愛，但2024年龍年生育率不僅沒增加還創下紀錄新低。越南有上億人口及豐沛的年輕勞動力，然而人口老化問題已經步步進逼。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部副部長阮氏蓮香（Nguyen Thi Lien Huong）近日在2024年的人口工作總結會議上表示，2024年越南每名育齡女性僅生育1.91名孩子，寫下有紀錄以來新低。

阮氏蓮香補充，越南生育率已連續3年低於維持穩定人口結構的2.1替代生育水準，且2024年還是龍年，照理說越南民眾應該是會比較喜歡生屬龍的小孩。

具體來看，2024年越南全國生育率為1.91，即每名育齡女性生育1.91名孩子，2023年這一數據是1.96。再往前2年的生育率雖然較高，但也是逐漸下滑，從2021年的2.11下降至2022年的2.01。

阮氏蓮香說，2024年的生育率創紀錄新低，且預計接下來的幾年還會繼續下滑。去年是龍年，根據東方文化，龍年出生的人會更順利幸運，一般認為有助拉抬生育率，最後卻寫下新低。

她說，這反映出越南民間對「好年多生」的傳統觀念已經改變，同時也顯示了政府的催生政策未能有效防止全國生育率下滑的趨勢。

過去20年來，低生育率與生育率大幅下滑的現象主要集中在經濟社會發展、都市化程度高的地方，生育率在1.7至1.8之間波動。2024年，城市的生育率進一步探底，來到1.67，農村地區則是2.08。

越南各地區的生育率落差大，經濟社會條件艱苦的地區生育率較高，像是中部地區與北部山區的生育率為2.34；西原地區為2.24，這是越南生育率最高的2個地區。經濟重鎮胡志明市所在的東南部生育率最低，估計僅1.48。

越南胡志明市政府為了催生、挽救人口老化現象，先前研擬給予35歲前生育2名孩子的婦女300萬越南盾（約新台幣3833元）補助；此外，政策推廣良好的社區則可獲表揚並授予證書與獎金。

生育 越南 龍年

延伸閱讀

越南移工涉收大麻毒包裹 刑事局查獲5嫌送辦

台東包機直航再增曼谷、峴港航點 民眾出國旅遊更便利

國際新興品牌鞋廠積極向台鏈下單 百和興業緊牽四大客戶

2025第1季基金投資趨勢／AI成長股+多重資產 降低波動

相關新聞

印度博帕爾毒氣外洩釀逾50萬中毒 現場廢棄物40年才清完

路透社報導，印度博帕爾1984年發生毒氣外洩，造成逾5000人死及逾50萬人中毒，印度當局今天說，已經把當時事發地點的有...

馬來西亞深耕幼兒教育 大馬幼教系主任：不少幼兒園向台灣取經

馬來西亞受生育率下降影響，幼兒教育朝精緻化趨勢發展，大馬幼兒園相繼向台灣取經，參考台灣幼教設置學習角落與主題式教學，藉由...

睽違5年重返Instagram！梅根穿白衣燦笑迎新年 影片曝光追蹤秒破64萬

美國演員、英國哈利王子（Prince Harry）之妻梅根．馬克爾（Meghan Markle）自2020年後首次重返社群...

龍年效應消失 越南2024生育率創新低…衛生副部長憂「未來恐持續下滑」

越南社會向來有生肖迷思，「龍寶寶」最受喜愛，但2024年龍年的生育率不僅沒增加還創下紀錄新低。越南有上億人口及豐沛的年輕...

直衝出跑道！俄國空巴A321客機降落突偏離 目前暫停飛

俄羅斯西伯利亞檢方指出，西伯利亞航空一架空中巴士A321客機今天早上從首都莫斯科起飛，降落克拉斯諾雅斯克邊疆區諾里爾斯克...

前解放軍官與律師女兒涉恐嚇及滋擾英國鄰居罪成 判刑5年半

綜合英媒報道，曾任中國解放軍的61歲女子Susan Chen與其35歲的律師女兒Linda Lu，定居於英國林肯郡的Bassingham，兩人去年12月6日因持續跟蹤鄰居、作出嚴重滋擾等行為，遭當地法院判囚5年半。法官形容她們行為惡劣，還下令禁止她們再次進入定居的社區，也不得與Smith一家或案中多名人員聯繫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。