直衝出跑道！俄國空巴A321客機降落突偏離 目前暫停飛

綜合英媒報道，曾任中國解放軍的61歲女子Susan Chen與其35歲的律師女兒Linda Lu，定居於英國林肯郡的Bassingham，兩人去年12月6日因持續跟蹤鄰居、作出嚴重滋擾等行為，遭當地法院判囚5年半。法官形容她們行為惡劣，還下令禁止她們再次進入定居的社區，也不得與Smith一家或案中多名人員聯繫。

2025-01-02 17:40