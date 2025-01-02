直衝出跑道！俄國空巴A321客機降落突偏離 目前暫停飛
俄羅斯西伯利亞檢方指出，西伯利亞航空一架空中巴士A321客機今天早上從首都莫斯科起飛，降落克拉斯諾雅斯克邊疆區諾里爾斯克機場後，卻在轉彎時衝出跑道。這架客機目前暫時停飛。
亞塞拜然「報導者新聞社」（Report News Agency）報導，當地時間上午8時左右，西伯利亞航空（Siberia Airlines）這架載有79人的空中巴士A321（Airbus A321）客機降落俄國諾里爾斯克機場（Norilsk Airport）後，在滑行道附近轉彎時卻偏離出去。
報導中提到，這架客機目前已暫時停飛。
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