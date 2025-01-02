疑找到禍首…波多黎各跨年夜摸黑 多數地區現已恢復供電
美國屬地波多黎各跨年夜發生大停電，大部分地區陷入黑暗，歷經一夜驚魂，大多數地區今天已恢復供電。
根據波多黎各電力公司魯馬能源（Luma Energy），截至當地時間今天中午為止，至少144萬戶，或98.3%客戶供電已恢復。
魯馬能源表示，目前仍在調查停電的原因，初步結果顯示，造成這次跨年大停電的禍首，可能是一條地下電纜。
魯馬能源表示，首府聖胡安的兩座主要機場、重要供水設施，以及至少31家醫院，已經恢復供電。
魯馬能源發言人培瑞斯（Jose Perez）表示，隨著電廠供電已達最高水準，部分地區恐持續受到停電的影響。
波多黎各總督皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）說，他已經和美國總統拜登談過，並要求美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency ，FEMA）持續援助。
皮爾路易斯在社群媒體發文說：「這是一個長期而艱辛的過程，亟需地方和聯邦合作，這正是我要求FEMA對我們已展開的計畫繼續提供協助的原因。」
他說，華府已批准延長臨時性發電機使用期限2年，以提供波多黎各電力350MW，持續至2027年。這些發電機是在2022年颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）風災後進駐當地。
魯馬能源昨天表示，當地要恢復全面供電，恐怕需要達48小時。
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