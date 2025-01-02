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印度那加蘭盛事「犀鳥季」 駐印代表獲邀參加受禮遇

中央社／ 新德里2日專電
駐印度代表葛葆萱夫婦（中、右2），與代表處教育組組長陳立穎（左1）、秘書黃翰斌（右1）獲邀參與那加蘭（Nagaland）犀鳥季（Hornbill Festival）。圖／駐印度代表處提供
駐印度代表葛葆萱夫婦（中、右2），與代表處教育組組長陳立穎（左1）、秘書黃翰斌（右1）獲邀參與那加蘭（Nagaland）犀鳥季（Hornbill Festival）。圖／駐印度代表處提供

印度代表葛葆萱日前獲邀，前往印度東北部的那加蘭參加第25屆犀鳥季慶祝儀式，他表示，那是當地十分盛大的活動，能獲高規格接待，可見印度方面的重視。

那加蘭（Nagaland）的犀鳥季（Hornbill Festival）為期一週，期間除擺設木雕、手工藝品、傳統藝術等攤位，還有美食博覽會和射箭、舞蹈等比賽，以及音樂節、國際搖滾大賽等活動。

駐印代表葛葆萱應邀參加閉幕前由那加蘭農業發展廳廳長賈密（Metsubo Jamir）擔任主席的活動，代表處這次隨葛葆萱夫婦出席的還有教育組組長陳立穎、秘書黃翰斌。

葛葆萱在那加蘭各族代表列隊歡迎下入場，並與賈密共賞各部落歌舞表演。在那之前，賈密向來賓介紹葛葆萱，並致贈刀、劍、帽等物，除展現對他的重視，也與其分享部落的傳統與榮耀。

活動結束後，葛葆萱在那加蘭官方安排下，參訪犀鳥季中不同部落的「學堂」（morung），並到賈密所屬部落的學堂享用該族傳統料理。「學堂」指的是未婚的那加蘭男性學習傳統習俗的場地。

葛葆萱表示，那加蘭這次以高規格接待，顯見其重視，雙方也就加強經貿、投資、教育、文化等交流，深入交換意見。

犀鳥季是當地重要慶典，一開始因為那加蘭有許多不同部落，每個部落都有不同的慶典，官方為促進各部落互動，並推動文化遺產的保存與發揚，因此在2000年起每年固定舉辦犀鳥季。

在許多部落，犀鳥都在傳統的民間傳說佔有一席之地，代表的是豐富、多采多姿，犀鳥季也被認為是「慶典中的慶典」。

那加蘭（Nagaland）犀鳥季（Hornbill Festival）中，當地民眾以歌舞祈福（圖）。圖／駐印度代表處提供
那加蘭（Nagaland）犀鳥季（Hornbill Festival）中，當地民眾以歌舞祈福（圖）。圖／駐印度代表處提供

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