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菲國跨年燃放爆竹狂歡 逾500人受傷28人截肢

中央社／ 馬尼拉2日專電
菲律賓衛生部今天報告，超過500人在新年狂歡中被爆竹炸傷，其中28人需要截肢，而傷者大部分是兒童和青少年。示意圖／ingimage
菲律賓衛生部今天報告，超過500人在新年狂歡中被爆竹炸傷，其中28人需要截肢，而傷者大部分是兒童和青少年。示意圖／ingimage

菲律賓衛生部今天報告，超過500人在新年狂歡中被爆竹炸傷，其中28人需要截肢，而傷者大部分是兒童和青少年。

菲律賓衛生部（DOH）在臉書公布數據稱，有534人在跨年時被爆竹炸傷，許多受害者是被他人燃放的爆竹炸傷。

雖然如此，今年跨年的爆竹傷者數字，仍然低於去年的600人。

菲律賓衛生部說，至少322名傷者是兒童和青少年，多數為男性；有28人必須截肢。

爆竹傷者數字仍然可能增加。菲律賓衛生部提醒，雖然部分種類的爆竹未被政府禁止，但依然危險，兒童燃放爆竹時，家長應在旁監督。此外，即使傷口很小仍應就醫，以免感染破傷風。

另一方面，民眾跨年狂歡除了爆竹傷患之外，在一些地區也留下成堆的垃圾，令地方政府相當頭痛。

由於地方清潔隊也一樣休假，許多垃圾堆積在戶外，造成衛生隱患。所幸大部份地方政府今天已開始出動垃圾車清運。

截肢 菲律賓 跨年

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