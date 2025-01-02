171公分大雪影響日本青森機場航班 收假旅客陷混亂
日本青森市的青森機場受到大雪影響，今天上午開始陸續有航班取消或誤點，導致準備結束新年假期、欲搭機返回工作崗位的旅客陷入混亂。而機場附近的倒木也影響航廈部分供電。
日本放送協會（NHK）報導，氣象台指出，截至今天下午1時前，青森機場的積雪達171公分，創下2020年開始觀測以來的最高紀錄。
另外，青森機場管理事務所表示，機場航廈今天上午11時左右停電，後來使用緊急電源應急，未嚴重影響旅客的搭機手續，不過仍一度引發騷動。青森機場的手扶梯目前仍舊停止運作。
「東北電力網公司」（Tohoku Electric Power Network Co.）說明，停電起因於機場附近的道路出現倒木所致，目前正在搶修。
1名返回青森縣老家過年的男子表示：「抵達機場後發現紅綠燈等停擺，就知道停電了。受到大雪影響，原定搭乘的班機也可能取消，之後的班機也似乎沒有多餘的機位，明天若能回到（工作地點）就太好了。」
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