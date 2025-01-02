巴西亞馬遜雨林陷乾旱 2024火災次數創17年新高

巴西政府今天公布的數據顯示，龐大的亞馬遜雨林2024年歷經數個月的長期乾旱，發生火災的次數創下17年新高。

法新社報導，根據巴西國家太空署（NationalInstitute for Space Research）數據，過去一年衛星影像偵測到14萬328起火災，比2023年記錄到的9萬8634起多出42%，也是自2007年以來最多，當年發生了18萬6463起火災。

儘管火災次數居高不下，但有跡象顯示，遭受森林砍伐的總面積可能是多年來最低。

去年11月初，巴西國家太空署表示，在截至2024年8月的12個月內，亞馬遜雨林的森林砍伐量比前一年同期減少超過30%，為9年來的最低紀錄。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）將保護亞馬遜雨林列為政府的首要之務，魯拉政府今年11月將在亞馬遜城市貝倫（Belem）主辦第30屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP30）。

歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼大氣監控機構（Copernicus Atmosphere Monitoring Service）上月表示，2024年的嚴重乾旱助長南美洲各地的野火。

巴西利亞、里約熱內盧與聖保羅等主要城市的天空去年有時候遭到濃煙遮蔽，令人窒息的空汙持續好幾週。

由於出現人為氣候變遷與聖嬰現象，亞馬遜地區自2023年中以來陷入乾旱，這有助於創造引發大規模火災的條件。但專家表示，大多數的火災都是農民以火耕清理土地引起。

科學家警告，持續砍伐森林將讓亞馬遜達到一個臨界點，屆時排放的碳量將比吸收的多，進而加速氣候變遷。