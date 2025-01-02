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跨年夜狠殺親媽和4妹！印度男稱「為了榮譽」父疑共犯在逃

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名男子殺害親生母親和4名妹妹。示意圖／ingimage
印度一名男子殺害親生母親和4名妹妹。示意圖／ingimage

印度跨年夜發生一起人倫悲劇，一名男子稱受到黑道騷擾，迫於無奈他和父親只能殺掉親生母親及4名妹妹，男子甚至拍片展示5人遺體，自首表示這是「為了拯救他們的榮譽」，希望政府可以還給他們一個公道。

根據《新德里電視台》報導，印度一名男子在跨年夜時手刃親生母親及4名妹妹，並自拍錄下案發現場。男子在影片中表示，他們一家受到鄰居騷擾，強佔他們的房子，害他們全家只能睡在路邊。

當地黑道還陷害他及父親，想賣掉他的妹妹們，他們求助很多人，但由於黑白道互相勾結，他們沒有獲得幫助。為了不讓黑道得逞，他被迫殺死妹妹們，希望至少死後可以獲得正義，「我還有什麼選擇？」

男子聲稱自己是和父親一起殺了他們，「我們拯救了他們的榮譽」，並在影片中展示母親和妹妹們的屍體，表示自己可能會自殺，「我可能活不到早上」。

影片流出後，警方迅速在一間旅館逮捕男子，法醫已蒐集調查樣本，正在全力偵辦。

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印度 殺人 黑道

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