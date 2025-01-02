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日本皇室睽違2年開放民眾賀年 日皇願人民幸福

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本皇室今天睽違2年舉行「新年一般參賀」活動，開放民眾前往皇居（皇宮）賀年。日皇德仁上午在宮殿的陽台致詞時祈願人民幸福，並與其他皇室成員接受民眾歡呼。

日本放送協會（NHK）報導，日本皇室每年1月2日舉辦「新年一般參賀」活動，2024年因為能登半島地震而停辦。今年除了重啟活動，也取消COVID-19疫情爆發後，作為防疫措施之一的事前抽籤程序。

東京今晨起天氣晴朗，1萬3000多位民眾今天上午9時30分從皇居正門（二重橋）入場後，進入宮殿前方。

而日皇夫婦、上皇夫婦以及其他皇室成員，上午分三次站在宮殿的陽台，微笑揮手回應來訪的民眾。

上皇后美智子2024年10月曾因跌倒導致右大腿骨折，並在當月順利接受手術。她今天也現身皇居陽台，且沒使用拐杖行走。

德仁致詞時除了向民眾賀年之外，也表示掛念受到能登半島地震與各地大雨等災害波及的災民。

他也說道：「儘管生活或許還有許多挑戰，但我希望對大家而言，今年是平安美好的一年。新年之初，我祈願我國與全世界人民的幸福。」

日本電視台（Nippon TV）報導，這是日皇夫婦的獨生女愛子公主第2次出席「新年一般參賀」活動，她2023年首度在這場活動露面。

而秋篠宮夫婦的長子悠仁雖然2024年已成年滿18歲，但尚未舉行成年儀式，所以沒出席這個僅由成年皇族參加的活動。

日皇夫婦及皇室成員在活動期間，會在皇居陽台現身5次（上午10時10分、11時、11時50分、下午1時30分、2時20分），前來賀年的民眾從上午9時30分起到下午2時10分之間從皇居正門（二重橋）進入。

德仁 日本皇室

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