鱷魚出沒地驚見15歲少女浮屍！臉遭啃爛 男友認「父兄幫棄屍」
馬來西亞發生一起失蹤謀殺案。一名15歲少女失蹤近兩周後，被發現遭棄屍河中，涉案男友承認兩人飲用毒品時少女身亡，男友在家人協助下將她棄屍。
根據《星洲日報》報導，馬來西亞一名15歲少女去年12月向家人表示要去練舞獅，後來家人發現舞獅館並沒有開放，多次聯繫女兒未果，急忙報案。
少女失蹤近兩周後，警方獲報一處河流的垃圾閘發現一具女屍，遺體嚴重腐爛，臉部遭野獸啃咬、模糊不清，死因及DNA仍待鑑定，但是身高、穿著、牙套等皆與失蹤少女特徵相符。
當地工作人員表示，該河垃圾閘位處偏僻，河面上充斥各種垃圾，還是鱷魚出沒地，工作人員更表示這裡經常發現浮屍，根本是「棄屍之河」。
警方隨後逮捕3名男子，分別為少女的16歲男友、男友哥哥及父親。男友被捕後，承認少女是和他一起在家裡喝含有毒品的飲料，結果毒發身亡，男友在父兄的協助下將少女載至河中棄屍。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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