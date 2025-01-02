鱷魚出沒地驚見15歲少女浮屍！臉遭啃爛 男友認「父兄幫棄屍」

來自日本的連鎖義式料理餐廳「薩莉亞」，目前已經在全世界擁有超過1500家以上的分店，成為國際級的知名餐飲品牌。當初發跡於千葉縣市川市的薩莉亞，創始一號店後來改建成為紀念館，並維持當年的樣貌供人參觀。但如今因為都更的關係，一號店將很可能將走入歷史。

2025-01-02 11:30