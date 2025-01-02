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3千人湧大安森林公園「邊哭邊跨年」登外媒！CNN：不ok也ok

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3千人湧大安森林公園「邊哭邊跨年」登外媒！CNN：不ok也ok

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動吸引CNN關注報導。取自CNN官網
「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動吸引CNN關注報導。取自CNN官網

有網友在社群媒體發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，致敬蔡明亮電影作品《愛情萬歲》、女主角坐在大安森林哭泣7分鐘的名場面，吸引多達3000位民眾在跨年夜這天來到大安森林公園度過，而這個特別的跨年方式也紅到海外，就連CNN、BBC等外媒都關注報導。

在跨年前，CNN就以專文報導「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，並配上30年前楊貴媚於《愛情萬歲》的劇照，認為活動體現出了「It’s okay not to be okay （不ok也ok）」的現代人精神面貌。

《CNN》訪問了幾名曾到場參加的民眾，一名陳先生表示，「在那個時間、那個地點，你可以盡情哭泣，人們會過來安慰你，而不是對你指手畫腳」。一名李先生則說，「人們聚在一起喝酒聊天，有些人分享了自己的故事，陌生人因此建立聯繫，讓我十分感動。」另名張先生則在臉書表示，「我真的哭了！我一邊哭一邊用完一包衛生紙，把今年遇到的所有爛事都發洩出來。」

CNN報導指出，「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」引起共鳴的是一種「不ok也很ok」的態度，在大多數人熱鬧歡聲慶祝新年的跨年前夕，對於感到沮喪或孤獨的人來說，還是有哭泣與發洩情緒的自由和權利。

網友李思翰起初帶著半開玩笑的心情，在臉書發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」的活動，未料這個「純屬玩笑」的活動居然吸引超過3萬名網友表示有興趣，隨後也獲得國家電影及視聽文化中心的協助舉辦，在大安森林播放《愛情萬歲》，蔡明亮更號召電影原班人馬楊貴媚、李康生同聚現場。

李思翰向CNN說，他從沒想過大家真的會出現，也沒想過這個活動會爆紅，並再次傳達活動理念，強調「在跨年夜這天感到難過是可以的。那天你不一定要開心」，但也期望那些真的來公園哭的人，明年可以快樂享受跨年夜。

CNN 大安森林公園 楊貴媚 跨年

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