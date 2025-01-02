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惹事觀光客太多！旅日外國網紅也看不下去：我們很努力融入

聯合新聞網／ 綜合報導
外國網紅拍片探討外國觀光客在日本出現脫序行為的狀況。 美聯社
外國網紅拍片探討外國觀光客在日本出現脫序行為的狀況。 美聯社

日本是世界知名的觀光大國，在疫情解封加上日圓貶值的助攻下，使得東京街頭擠滿了觀光客，讓日本大發觀光財。不過，隨著觀光客數量暴增，也出現越來越多行為脫序的外國遊客，帶給日本社會許多困擾。

根據日本媒體「LIMO」報導，一個由在日外國人經營的YouTube頻道「ランカル英会話 (LanCul)」近日分享，指出有些外國人在日本出現脫序行為，造成日本人的困擾。像是曾有多名外國人在店車內跳舞，還拍成影片上傳，讓電車公司震怒，表示將採取法律行動。

頻道指出，對於這些惡質的觀光客行為，他們也感到相當不能諒解，同時希望日本人不要因此對外國人失去信心，還是有很多外國人，是因為喜愛日本才來的。也有像他們這樣住在日本的外國人，正在努力融入，並呼籲外國人來日本，應該努力理解和尊重日本文化。如果有外國人無意間觸犯了日本規矩，他們也希望日本人能主動提醒，表示日本不歡迎這樣的行為。

許多網友也附和，「無論在哪個國家，都應該要了解該國的基本禮儀」、「希望這部影片能被更多外國人看到」、「旁邊的日本人沒去提醒，多少有些民族性的關係」、「我自己有提醒過好幾次在電車中講電話的人」、「因為日幣貶值，使得越來越多外國人來日本，脫序的人也變多了」、「有這樣的影片真好」、「感覺提醒了會被罵是歧視黑人」。

外國人 日本 觀光客

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