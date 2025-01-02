跨年煙火爆炸釀5死！德國警消成攻擊目標 新年被「炸成重傷」
跨年施放煙火是最常見的慶祝方式，但一不小心就會引起火災。德國新年煙火爆炸亂象頻傳，造成5人死亡，警消等救難人員還成為攻擊目標，有數十名救難人員受傷。
根據《每日郵報》、《CNN》報導，德國跨年夜民眾上街放煙火慶祝新年，引發爆炸火災等事故頻傳，造成5人死亡、數十名急救人員受傷。光是首都柏林就發生1892起事故，330人被拘留，其中至少有13起攻擊事件是針對急救人員的，一名警察「可能是被非法煙火擊中」，重傷送醫治療。
除了柏林，德國其他地區的警消也遭到攻擊，科隆（Cologne）有兩名警察被攻擊急救人員的煙火炸傷，萊比錫（Leipzig）有50人襲擊警消人員。
慕尼黑消防部門表示，今年煙火造成的傷害特別嚴重：一枚煙火引發一棟公寓的一樓陽台大火，火勢還蔓延至二樓；另外有兩名分別為2歲和11歲的男童，臉、手、脖子都遭煙火燒傷；一名14歲男童的手被鞭炮炸掉。還有北萊茵-西發里亞邦（North Rhine-Westphalia）一名男子被自製煙火炸死、新維德（Neuwied）一座存放木材的倉庫也被煙火波及，引發大火等等。
德國政府感謝所有救難人員的協助，並譴責暴力行為，希望所有受傷的人早日康復，而肇事者將受到「最嚴厲的起訴和懲罰」，德國環保組織則呼籲立法禁止私售煙火。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言